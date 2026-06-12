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«Акрон» подписал экс-игрока «Манчестер Сити»

сегодня, 13:48

«Акрон» официально сообщил о переходе сербского нападающего Слободана Тедича.

Тольяттинский клуб заключил с 26-летним форвардом контракт сроком на четыре года. В новой команде футболист будет выступать под девятым номером.

За свою карьеру Тедич защищал цвета «Чукарички», английских «Чарльтона» и «Барнсли», а также нидерландского «Зволле». Ранее права на игрока принадлежали «Манчестер Сити».

В минувшем сезоне форвард провел 36 матчей за «Чукарички» во всех турнирах, отметившись 12 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

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Karkaz
Karkaz
сегодня в 14:45
Осталось только подписать экс тренера МС
Vahidlapsha
Vahidlapsha
сегодня в 14:29
а я думал Зиньковского, он как раз из Уфы переходил потом ушел в Сити и пришел б обратно в РФПЛ.
particular
particular
сегодня в 14:13
Особо нигде не задерживался, но, судя по минувшему сезону, знает в какую сторону бежать и как попадать в створ ворот...
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