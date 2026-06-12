«Акрон» подписал экс-игрока «Манчестер Сити»

сегодня, 13:48

«Акрон» официально сообщил о переходе сербского нападающего .

Тольяттинский клуб заключил с 26-летним форвардом контракт сроком на четыре года. В новой команде футболист будет выступать под девятым номером.

За свою карьеру Тедич защищал цвета «Чукарички», английских «Чарльтона» и «Барнсли», а также нидерландского «Зволле». Ранее права на игрока принадлежали «Манчестер Сити».

В минувшем сезоне форвард провел 36 матчей за «Чукарички» во всех турнирах, отметившись 12 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.