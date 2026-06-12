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Хван Ин-Бом гордится красивым голом в ворота Чехии

сегодня, 13:56
Южная КореяЛоготип футбольный клуб Южная Корея2 : 1Логотип футбольный клуб ЧехияЧехияМатч завершен

Полузащитник сборной Южной Кореи Хван Ин Бом после матча c Чехией в 1-м туре ЧМ-2026 (2:1) прокомментировал свой эффектный гол и рассказал, как принимал решение в момент выхода один на один с вратарем.

«Честно говоря, я не очень привык оказываться в ситуациях один на один с голкипером. Но мне удалось найти свободное пространство и сделать рывок. Ли Кан Ин отдал великолепную передачу», — сказал экс-футболист «Рубина».

Хавбек отметил, что заранее оценил положение на поле и решил не наносить удар сразу.

«Я увидел, что вратарь очень высокий, а угол для удара был слишком острым. Поэтому сначала решил показать, что буду бить. К счастью, и защитники, и голкипер поверили в этот финт», — добавил Хван Ин Бом.

Хван Ин Бом признался, что гол на чемпионате мира стал для него одним из самых эмоциональных моментов в карьере.

«Мне до сих пор трудно поверить, что я смог забить такой мяч на чемпионате мира. Но я невероятно горжусь этим моментом», — заявил полузащитник сборной Южной Кореи.

Футболист также рассказал о трудностях, с которыми столкнулся на пути к турниру из-за травм.

«Даже при правильном контроле нагрузок получить травму — это огромное невезение. Особенно тяжело я переживал повреждение, которое получил в марте», — отметил Хван Ин Бом.

По словам игрока, период восстановления помог ему подойти к мировому первенству в хорошей форме.

«В каком-то смысле я благодарен за это время. Оно позволило мне снова привести свое физическое состояние в порядок перед чемпионатом мира. Теперь я хочу как можно дольше наслаждаться футболом, который люблю, и обходиться без травм», — подчеркнул хавбек.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 14:06, ред.
Элегантный бильярдный... , в стиле Месси/Роналдиньо.

И уж тут точно скромность корейца не к месту. Такие не в каждом матче залетают.

P.S. Перес наверняка открыл блокнот...)
Гость
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