Хван Ин-Бом гордится красивым голом в ворота Чехии

Полузащитник сборной Южной Кореи Хван Ин Бом после матча c Чехией в 1-м туре ЧМ-2026 (2:1) прокомментировал свой эффектный гол и рассказал, как принимал решение в момент выхода один на один с вратарем.
«Честно говоря, я не очень привык оказываться в ситуациях один на один с голкипером. Но мне удалось найти свободное пространство и сделать рывок. Ли Кан Ин отдал великолепную передачу», — сказал экс-футболист «Рубина».
Хавбек отметил, что заранее оценил положение на поле и решил не наносить удар сразу.
«Я увидел, что вратарь очень высокий, а угол для удара был слишком острым. Поэтому сначала решил показать, что буду бить. К счастью, и защитники, и голкипер поверили в этот финт», — добавил Хван Ин Бом.
Хван Ин Бом признался, что гол на чемпионате мира стал для него одним из самых эмоциональных моментов в карьере.
«Мне до сих пор трудно поверить, что я смог забить такой мяч на чемпионате мира. Но я невероятно горжусь этим моментом», — заявил полузащитник сборной Южной Кореи.
Футболист также рассказал о трудностях, с которыми столкнулся на пути к турниру из-за травм.
«Даже при правильном контроле нагрузок получить травму — это огромное невезение. Особенно тяжело я переживал повреждение, которое получил в марте», — отметил Хван Ин Бом.
По словам игрока, период восстановления помог ему подойти к мировому первенству в хорошей форме.
«В каком-то смысле я благодарен за это время. Оно позволило мне снова привести свое физическое состояние в порядок перед чемпионатом мира. Теперь я хочу как можно дольше наслаждаться футболом, который люблю, и обходиться без травм», — подчеркнул хавбек.
И уж тут точно скромность корейца не к месту. Такие не в каждом матче залетают.
P.S. Перес наверняка открыл блокнот...)