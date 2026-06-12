Хван Ин-Бом гордится красивым голом в ворота Чехии

сегодня, 13:56

Полузащитник сборной Южной Кореи после матча c Чехией в 1-м туре ЧМ -2026 (2:1) прокомментировал свой эффектный гол и рассказал, как принимал решение в момент выхода один на один с вратарем.

«Честно говоря, я не очень привык оказываться в ситуациях один на один с голкипером. Но мне удалось найти свободное пространство и сделать рывок. Ли Кан Ин отдал великолепную передачу», — сказал экс-футболист «Рубина».

Хавбек отметил, что заранее оценил положение на поле и решил не наносить удар сразу.

«Я увидел, что вратарь очень высокий, а угол для удара был слишком острым. Поэтому сначала решил показать, что буду бить. К счастью, и защитники, и голкипер поверили в этот финт», — добавил Хван Ин Бом.