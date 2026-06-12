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Самедов считает, что Монтеса зря удалили в игре Мексика — ЮАР

сегодня, 15:02
МексикаЛоготип футбольный клуб Мексика2 : 0Логотип футбольный клуб ЮАРЮАРМатч завершен

Экс-игрок «Локомотива» Александр Самедов оценил удаление игрока «железнодорожников» Сесара Монтеса в матче 1-го тура ЧМ-2026 Мексика — ЮАР.

Он хорошо смотрелся, если бы не глупая красная карточка в конце матча, совершенно ненужная. Сложно сказать, была ли тут его вина. Так это трактовали судьи — игрок пробрасывает мяч, вроде бы, он бежал не к воротам. По мне, это не красная карточка, спорный момент.

Также Самедов оценил два удаления в составе ЮАР:

Первый момент — это позиционная ошибка в начале второго тайма, что и привело к удалению. Мексиканец здорово сыграл, перебежал дорогу защитнику, 100-процентная красная карточка. Во втором моменте была отмашка рукой, VAR подсказал.

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