Самедов считает, что Монтеса зря удалили в игре Мексика — ЮАР

Экс-игрок «Локомотива» Александр Самедов оценил удаление игрока «железнодорожников» Сесара Монтеса в матче 1-го тура ЧМ-2026 Мексика — ЮАР.
Он хорошо смотрелся, если бы не глупая красная карточка в конце матча, совершенно ненужная. Сложно сказать, была ли тут его вина. Так это трактовали судьи — игрок пробрасывает мяч, вроде бы, он бежал не к воротам. По мне, это не красная карточка, спорный момент.
Также Самедов оценил два удаления в составе ЮАР:
Первый момент — это позиционная ошибка в начале второго тайма, что и привело к удалению. Мексиканец здорово сыграл, перебежал дорогу защитнику, 100-процентная красная карточка. Во втором моменте была отмашка рукой, VAR подсказал.