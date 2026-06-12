Самедов считает, что Монтеса зря удалили в игре Мексика — ЮАР

Экс-игрок «Локомотива» оценил удаление игрока «железнодорожников» в матче 1-го тура ЧМ -2026 Мексика — ЮАР .

Он хорошо смотрелся, если бы не глупая красная карточка в конце матча, совершенно ненужная. Сложно сказать, была ли тут его вина. Так это трактовали судьи — игрок пробрасывает мяч, вроде бы, он бежал не к воротам. По мне, это не красная карточка, спорный момент.