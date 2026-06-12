Колосков сравнил матч открытия ЧМ с играми РПЛ

сегодня, 15:06

Почетный президент Российского футбольного союза поделился мыслями о церемонии открытия ЧМ -2026, а также последовавшей после нее игре Мексика — ЮАР (2:0).

Честно говоря, открытие чемпионата мира получилось лучше, чем сам футбол. Я посмотрел первый тайм и выключил телевизор, потому что игра напомнила мне наш чемпионат России. Много агрессии, ошибок, низкий уровень технической подготовленности футболистов, сплошные нарушения, непонятные забросы. Было скучно, лучше поберечь свои нервы. Может, буду какие-то повторы смотреть, а специально вставать в 4 утра не буду.

В церемонии открытия чемпионата мира приняли участие как популярные мексиканские артисты, так и звезды мирового масштаба.

Среди главных гостей мероприятия были певица Шакира, ставшая первым исполнителем, выступившим на четырех разных чемпионатах мира, колумбийский музыкант Джей Бальвин и знаменитый итальянский тенор Андреа Бочелли. Также на церемонии появилась известная мексикано-американская актриса Сальма Хайек.