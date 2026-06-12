Круговой оценил уровень Ибрагимова

сегодня, 16:28

Защитник ЦСКА и сборной России высоко оценил дебют полузащитника «Манчестер Юнайтед» в национальной команде.

По словам футболиста, 18-летнему хавбеку еще требуется время на адаптацию, однако его потенциал и уровень мастерства уже заметны.

«Не стоит забывать, что ему всего 18 лет. Ему нужно привыкнуть, ведь с десяти лет он живет и играет в Англии. Но он большой молодец, приехал, и сразу были видны его навыки и уровень. У него все впереди», — сказал Круговой.

Ибрагимов дебютировал за сборную России в товарищеском матче против Буркина-Фасо (3:0), а затем также принял участие во встрече с Тринидадом и Тобаго, которая завершилась с тем же счетом.