Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеТоварищеские матчи. Сборные 2026

Круговой оценил уровень Ибрагимова

сегодня, 16:28

Защитник ЦСКА и сборной России Данил Круговой высоко оценил дебют полузащитника «Манчестер Юнайтед» Амира Ибрагимова в национальной команде.

По словам футболиста, 18-летнему хавбеку еще требуется время на адаптацию, однако его потенциал и уровень мастерства уже заметны.

«Не стоит забывать, что ему всего 18 лет. Ему нужно привыкнуть, ведь с десяти лет он живет и играет в Англии. Но он большой молодец, приехал, и сразу были видны его навыки и уровень. У него все впереди», — сказал Круговой.

Ибрагимов дебютировал за сборную России в товарищеском матче против Буркина-Фасо (3:0), а затем также принял участие во встрече с Тринидадом и Тобаго, которая завершилась с тем же счетом.

Подписывайся в ВК
Все новости
Колосков сравнил матч открытия ЧМ с играми РПЛ
Сегодня, 15:06
Самедов считает, что Монтеса зря удалили в игре Мексика — ЮАР
Сегодня, 15:02
Геннадий Орлов определил фаворита на победу на чемпионате мира
Вчера, 16:20
Кисляк: «Месси в ЦСКА будет сидеть на банке»
Вчера, 13:02
Кондаков: «Ближайшие планы — сдать ЕГЭ по биологии»
10 июня
Игорь Дмитриев: «Мне безумно нравится Месси»
10 июня
Все комментарии
particular
particular
сегодня в 18:06
Собственно, понятно зачем его за уши тянут в Сборную... Эта канитель длится со времён Нойштедтера и ему подобных... Имитация и занятие чьего-то места в Сборной, ради каких-то подковёрных манипуляций различных деятелей...
Про уровень ещё рано и не к месту...
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 16:42
Количество экспертов всё увеличивается...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 16:41
Лично я, даже при очень внимательном просмотре его игры в двух матчах и с Буркина Фасо и с Тринидадом и Тобаго не заметил каких либо особых навыков или признаков высокого мастерства даже по сравнению с нашими молодыми. Наши юные 18 летние Данилов, Полюх, Воронов, Пестряков выглядят нисколько не худе. Он играет за молодежку МЮ, ну и что из этого. Пока обычный юниор.
qj434twsmj3a
qj434twsmj3a
сегодня в 16:30
Неплохое впечатление пацанчик оставляет
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 