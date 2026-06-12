РПЛ назвала претендентов на приз лучшему полузащитнику сезона

Российская Премьер-Лига представила список кандидатов на звание лучшего полузащитника сезона-2025/2026.
Больше всего представителей получили «Краснодар» и московский «Спартак» — по четыре игрока.
В список вошли 40 футболистов: Эдуард Сперцян, Никита Кривцов, Дуглас, Александр Черников (все — «Краснодар»), Эсекьель Барко, Наиль Умяров, Кристофер Мартинс, Жедсон Фернандеш (все — «Спартак»), Артём Карпукас, Алексей Батраков, Данил Пруцев (все — «Локомотив»), Иван Обляков, Матвей Кисляк, Дмитрий Баринов (все — ЦСКА), Эгаш Касинтура, Исмаэл Силва, Сергей Пряхин (все — «Ахмат»), Кирилл Щетинин, Алексей Миронов, Константин Кучаев (все — «Ростов»), Никита Глушков, Хуссем Мрезиг, Джавад Хоссейннежад (все — «Динамо», Махачкала), Ильзат Ахметов, Фернандо Костанца, Сергей Бабкин (все — «Крылья Советов»), Вильмар Барриос, Вендел (оба — «Зенит»), Даниил Фомин, Бителло (оба — «Динамо»), Велдин Ходжа, Игнасио Сааведра (оба — «Рубин»), Ду Кейрос, Евгений Болотов (оба — «Оренбург»), Стефан Лончар, Ифет Джаковац (оба — «Акрон»), Илья Петров, Николай Титков (оба — «Балтика»), Лука Тичич («Пари НН»), Дмитрий Васильев («Сочи»).
Сперцян лишний, очень жаль, но. Плохо провел сезон, не был лидером и часто терялся в игре, игру не вел. А вот его партнер по команде, Кривцов- настоящий герой!!! Трудяга, боец- пример для партнеров!!! Черников неплох, но частые удаления не ставят его в номинацию. Обляков? До прихода в ЦСКА Баринова был главной светлой мыслью армейского Клуба. Но потом игра потускнела. Из распасовщиков, пожалуй Батраков. И хотя на финише сезона немного сдал, вобщем и целом можно именно его считать лучшим на на этой позиции.
Барко и Умяров- безусловно лучшие в Спартаке. Первый, пасует, видит поле, направляет партнеров. Второй цементирует центр поля, неуступчив, цепок. Но кому отдать пальму первенства не решусь- они разные. Другие кандидатуры комментировать не буду, плохо их знаю, да и слишком много. Проще было бы составить список 33 лучших, как в советском футболе.