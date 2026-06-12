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РПЛ назвала претендентов на приз лучшему полузащитнику сезона

сегодня, 17:34

Российская Премьер-Лига представила список кандидатов на звание лучшего полузащитника сезона-2025/2026.

Больше всего представителей получили «Краснодар» и московский «Спартак» — по четыре игрока.

В список вошли 40 футболистов: Эдуард Сперцян, Никита Кривцов, Дуглас, Александр Черников (все — «Краснодар»), Эсекьель Барко, Наиль Умяров, Кристофер Мартинс, Жедсон Фернандеш (все — «Спартак»), Артём Карпукас, Алексей Батраков, Данил Пруцев (все — «Локомотив»), Иван Обляков, Матвей Кисляк, Дмитрий Баринов (все — ЦСКА), Эгаш Касинтура, Исмаэл Силва, Сергей Пряхин (все — «Ахмат»), Кирилл Щетинин, Алексей Миронов, Константин Кучаев (все — «Ростов»), Никита Глушков, Хуссем Мрезиг, Джавад Хоссейннежад (все — «Динамо», Махачкала), Ильзат Ахметов, Фернандо Костанца, Сергей Бабкин (все — «Крылья Советов»), Вильмар Барриос, Вендел (оба — «Зенит»), Даниил Фомин, Бителло (оба — «Динамо»), Велдин Ходжа, Игнасио Сааведра (оба — «Рубин»), Ду Кейрос, Евгений Болотов (оба — «Оренбург»), Стефан Лончар, Ифет Джаковац (оба — «Акрон»), Илья Петров, Николай Титков (оба — «Балтика»), Лука Тичич («Пари НН»), Дмитрий Васильев («Сочи»).

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Все комментарии
particular
particular
сегодня в 18:10
Для имитации серьёзности подхода, в список 40ка записали, пожалуй, каждого 3-4 полузащитника из команд РПЛ... Лажа... Смело можно было начинать с 10ки, а то и с 5ки...
За адекватность
За адекватность
сегодня в 18:09
Сколь футболом интересуюсь, богата земля наша полузащитниками была. Иноземцев бы не рассматривал. С учетом возраста Батраков второй сезон кряду марку держит относительно. Даст Бог продолжит. Как по мне его приз, без претензий на истину в последней инстанции.
Capral
Capral
сегодня в 18:08
Слишком много претендентов и много лишних. Из лишних- точно Фомин. Ничего особенного не показал, во многих играх играл вяло, безынициативно, а в средней линии, точно уступал Бителло- как распасовщик. Если выбирать лучшего полузащитника и универсала в одном лице, то это однозначно Вендел. Успевал на всех участках поля, хозяин в центре поля. Второй по этому показателю, на мой взгляд- Кисляк. Oчень уверенно и без спадов проведший сезон, даже в тот период, когда у ЦСКА был весенний спад. Баринов? Ну не знаю, у кого хватило ума предложить его кaндидатуру, также, как и Карпукаса, который во многих матчах напоминал проходной двор...

Сперцян лишний, очень жаль, но. Плохо провел сезон, не был лидером и часто терялся в игре, игру не вел. А вот его партнер по команде, Кривцов- настоящий герой!!! Трудяга, боец- пример для партнеров!!! Черников неплох, но частые удаления не ставят его в номинацию. Обляков? До прихода в ЦСКА Баринова был главной светлой мыслью армейского Клуба. Но потом игра потускнела. Из распасовщиков, пожалуй Батраков. И хотя на финише сезона немного сдал, вобщем и целом можно именно его считать лучшим на на этой позиции.

Барко и Умяров- безусловно лучшие в Спартаке. Первый, пасует, видит поле, направляет партнеров. Второй цементирует центр поля, неуступчив, цепок. Но кому отдать пальму первенства не решусь- они разные. Другие кандидатуры комментировать не буду, плохо их знаю, да и слишком много. Проще было бы составить список 33 лучших, как в советском футболе.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:03
Пусть хоть чем то занимаются...
Z. Kramer
Z. Kramer
сегодня в 17:53
РПЛ занятся что ли нечем, создают видимость деятельности...
bedpypg8e2sc
bedpypg8e2sc
сегодня в 17:51
А чего ж не всех полузащитников РПЛ записали? Чёт маловато претендентов, всего 40 голов
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 17:50
а лучший полузащитник, бесспорно, Батраков
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 17:49
Касинтура и Вендел.
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