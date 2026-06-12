Инфантино пошутил о ЧМ на 208 команд для Италии

Президент ФИФА иронично отреагировал на неудачу сборной Италии, которая не смогла пробиться на третий чемпионат мира подряд.

В Совете ФИФА мы уже затрагивали тему расширения чемпионата мира до 64 сборных ради более глобального охвата. Но сейчас первоочередная задача — получить удовольствие от текущего турнира в новом формате с 48 участниками.

Может быть, при 64 командах в финальной части Италия всё же пробьётся на турнир. А если нет, нам придётся поднять планку до 208 сборных — просто чтобы проверить, справятся ли они с квалификацией на этот раз.