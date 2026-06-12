Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЮмор, иногда за 300Чемпионат мира 2026

Инфантино пошутил о ЧМ на 208 команд для Италии

сегодня, 17:54

Президент ФИФА Джанни Инфантино иронично отреагировал на неудачу сборной Италии, которая не смогла пробиться на третий чемпионат мира подряд.

В Совете ФИФА мы уже затрагивали тему расширения чемпионата мира до 64 сборных ради более глобального охвата. Но сейчас первоочередная задача — получить удовольствие от текущего турнира в новом формате с 48 участниками.

Может быть, при 64 командах в финальной части Италия всё же пробьётся на турнир. А если нет, нам придётся поднять планку до 208 сборных — просто чтобы проверить, справятся ли они с квалификацией на этот раз.

Подписывайся в ВК
Все новости
Улицу в Париже «назвали» в честь Сафонова
04 июня
«Челси» высмеял «Арсенал» после поражения в финале ЛЧ от ПСЖ
30 мая
Официально«Атлетико» предложил «Барселоне» за Ямаля билеты на концерт и пакет семечек
30 мая
Тренер «Халла» в шутку извинился за выход в АПЛ
27 мая
В «Оренбурге» с юмором оценили возможность перехода Дзюбы и Кокорина
26 мая
«Футболистик подъехал». Карпин с юмором встретил Ибрагимова в сборной
26 мая
Все комментарии
5v46gsy38nz5
5v46gsy38nz5
сегодня в 17:57
Поиздевался над макоронниками по полной.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 