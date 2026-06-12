«Индепендьенте» хочет купить 50% прав на Барко

сегодня, 18:23

«Индепендьенте» сделал «Спартаку» первое предложение по трансферу полузащитника .

По данным источника, клуб из Авельянеды готов заплатить 1,5 млн долларов за 50% прав на 27-летнего футболиста.

В «Индепендьенте» понимают, что «Спартак», скорее всего, отклонит предложение, но планируют постепенно увеличить сумму.