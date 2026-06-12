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«Индепендьенте» хочет купить 50% прав на Барко

сегодня, 18:23

«Индепендьенте» сделал «Спартаку» первое предложение по трансферу полузащитника Эсекьеля Барко.

По данным источника, клуб из Авельянеды готов заплатить 1,5 млн долларов за 50% прав на 27-летнего футболиста.

В «Индепендьенте» понимают, что «Спартак», скорее всего, отклонит предложение, но планируют постепенно увеличить сумму.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ ManUnited87 (раскрыть)
сегодня в 19:51
аргентинцы понимают, что остался год по контракту у Барко.
и поэтому разумно раскачивают лодку Спартака.
ибо зачем им платить 15 млн условно, если через полгода они официально уже могут в ступить в переговоры с Барко???????
тогда что получится?
тогда эти самые деньги(1,5 млн за 50% прав)
которые сегодня мог бы получит Спартак, к зимой Индепендьенте просто положит на зарплату Барко.
а Спартак получит ровно ноль копеек.
ошибка людей Спартака что подписали Барко на 3 года.
хотя кто знал, что он заиграет так? ))
ManUnited87
ManUnited87
сегодня в 19:40, ред.
За 14 покупали,смех)Что хочет «Индепендьенте и Барко,должно быть безразлично Спартаку,есть контракт.
Spartachok86
Spartachok86
сегодня в 18:53
в 3 млн оценили получается))))
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 18:36
Так, ну ноги мы не отдадим, стало быть всё что выше отправим СДЭКом
Capral
Capral
сегодня в 18:34
Пока они будут увеличивать сумму, Спартаку нужно срочно хватать Батрака!!!
pt2j4wkf85kg
pt2j4wkf85kg
сегодня в 18:31
ПолБарко продавать как-то некрасиво
Гость
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