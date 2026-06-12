«Индепендьенте» хочет купить 50% прав на Барко

«Индепендьенте» сделал «Спартаку» первое предложение по трансферу полузащитника Эсекьеля Барко.
По данным источника, клуб из Авельянеды готов заплатить 1,5 млн долларов за 50% прав на 27-летнего футболиста.
В «Индепендьенте» понимают, что «Спартак», скорее всего, отклонит предложение, но планируют постепенно увеличить сумму.
и поэтому разумно раскачивают лодку Спартака.
ибо зачем им платить 15 млн условно, если через полгода они официально уже могут в ступить в переговоры с Барко???????
тогда что получится?
тогда эти самые деньги(1,5 млн за 50% прав)
которые сегодня мог бы получит Спартак, к зимой Индепендьенте просто положит на зарплату Барко.
а Спартак получит ровно ноль копеек.
ошибка людей Спартака что подписали Барко на 3 года.
хотя кто знал, что он заиграет так? ))