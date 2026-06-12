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РПЛ назвала первых финалистов премии «Герои РПЛ»

сегодня, 19:00

Шесть футболистов досрочно вышли в финальный раунд голосования за звание лучшего игрока сезона-2025/2026 в РПЛ.

В список вошли игроки, которые признавались лучшими по итогам отдельных месяцев: Алексей Батраков («Локомотив»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Максим Глушенков («Зенит»), Дмитрий Воробьёв («Локомотив»), Эсекьель Барко («Спартак») и Константин Тюкавин («Динамо»).

Согласно регламенту премии «Герои РПЛ», эти футболисты автоматически миновали первый этап отбора.

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Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 19:48
На ровном месте придумали Героев...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 19:40
А по каким критериям в список попал Воробьев? 9 И чем Кордоба хуже Тюкавина?
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 19:27, ред.
Герои III мЯча и магии
particular
particular
сегодня в 19:16, ред.
Этак, если отвлечённо взглянут на исходные данные, то получается, что условный Батраков только один месяц был лучшим, а остальное время валял дурака и не на что не претендовал... В теннисе, если вошёл в тройку рейтинга и если ты действительно классный игрок, то это надолго, а не на месяц...
А так, что бы никого не обидеть, назначили от некоторых клубов по игроку (не дай бог кто-то повторится) и так же назначат победителя финального раунда...
Выборы и голосования - это почти всегда блеф, а не отражение действительности...
Валерыч
Валерыч
сегодня в 19:11, ред.
Интересное название придумали: "Герои РПЛ". Круто звучит.
Возможно, года через-3-4 у нас появятся: дважды, трижды,
и даже четырежды герои РПЛ?))
Capral
Capral
сегодня в 19:02
А что значит Герои? Что еще за номинация?
Гость
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