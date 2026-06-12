РПЛ назвала первых финалистов премии «Герои РПЛ»

Шесть футболистов досрочно вышли в финальный раунд голосования за звание лучшего игрока сезона-2025/2026 в РПЛ.
В список вошли игроки, которые признавались лучшими по итогам отдельных месяцев: Алексей Батраков («Локомотив»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Максим Глушенков («Зенит»), Дмитрий Воробьёв («Локомотив»), Эсекьель Барко («Спартак») и Константин Тюкавин («Динамо»).
Согласно регламенту премии «Герои РПЛ», эти футболисты автоматически миновали первый этап отбора.
А так, что бы никого не обидеть, назначили от некоторых клубов по игроку (не дай бог кто-то повторится) и так же назначат победителя финального раунда...
Выборы и голосования - это почти всегда блеф, а не отражение действительности...
Возможно, года через-3-4 у нас появятся: дважды, трижды,
и даже четырежды герои РПЛ?))