РПЛ назвала первых финалистов премии «Герои РПЛ»

сегодня, 19:00

Шесть футболистов досрочно вышли в финальный раунд голосования за звание лучшего игрока сезона-2025/2026 в РПЛ .

В список вошли игроки, которые признавались лучшими по итогам отдельных месяцев: («Локомотив»), («Краснодар»), («Зенит»), («Локомотив»), («Спартак») и («Динамо»).