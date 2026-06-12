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«Барселона» начала досудебную процедуру против Переса

сегодня, 19:48

«Барселона» начала досудебную процедуру против президента «Реала» Флорентино Переса из-за его высказываний в мае.

Каталонский клуб направил главе мадридцев официальное требование о примирении. «Барселона» считает, что высказывания Переса содержали ложную информацию и нанесли ущерб репутации клуба.

Если Флорентино не откажется от своих слов публично, «сине-гранатовые» намерены подать иск о клевете по статье 205 Уголовного кодекса Испании.

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Все комментарии
goalaktika
goalaktika
сегодня в 20:52
Чтобы там не происходило, эти междусобойчики и бодания , идет в ущерб обоим
pd93fcr7akrs
pd93fcr7akrs
сегодня в 20:50
Перес сам виноват и сам наступит на свои же грабли. И по делу. Язык как помело
lazzioll
lazzioll
сегодня в 20:26
иск о клевете имеет смысл подать если то что он говорил - неправда. уже доказано в суде что это неправда???? я понимаю что презумпция невиновности и ты по умолчанию прав пока не доказали что ты виновен. поэтому ход - накидать 77 побольше на того кто говорит пока не доказали что он говорит правду в принципе стратегия - но она как-то не красит))
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 20:14
Требование о примирении? Звучит изысканно…с таким же успехом можно требовать пощады!
Drosmo
Drosmo
сегодня в 19:57, ред.
Это называется на воре шапка горит. Ну или из той же серии: вор громче всех кричит: "Держите вора!".

Перес лишь озвучил то, что беспрецедентное, скандальное дело о подкупе судей Барселоной не должно быть спущено на тормозах. И тут Барселона решила, что лучший способ защиты, - нападение. Но вот с юридической точки зрения - это полностью провальное дело, так как Перес в своём заявлении лишь призвал правоохранительные органы разных инстанций объективно во всем разобраться и вынести справедливое решение. С каких это пор призыв к объективному, справедливому расследованию может считаться "ложной информацией", которая причиняет репутационный ущерб клубу.

Ну или Лапорта снова занёс куда надо, для него это, видимо, стандартная практика.
Гость
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