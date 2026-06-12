«Барселона» начала досудебную процедуру против Переса

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«Барселона» начала досудебную процедуру против президента «Реала» из-за его высказываний в мае.

Каталонский клуб направил главе мадридцев официальное требование о примирении. «Барселона» считает, что высказывания Переса содержали ложную информацию и нанесли ущерб репутации клуба.

Если Флорентино не откажется от своих слов публично, «сине-гранатовые» намерены подать иск о клевете по статье 205 Уголовного кодекса Испании.