«Барселона» начала досудебную процедуру против Переса

«Барселона» начала досудебную процедуру против президента «Реала» Флорентино Переса из-за его высказываний в мае.
Каталонский клуб направил главе мадридцев официальное требование о примирении. «Барселона» считает, что высказывания Переса содержали ложную информацию и нанесли ущерб репутации клуба.
Если Флорентино не откажется от своих слов публично, «сине-гранатовые» намерены подать иск о клевете по статье 205 Уголовного кодекса Испании.
Перес лишь озвучил то, что беспрецедентное, скандальное дело о подкупе судей Барселоной не должно быть спущено на тормозах. И тут Барселона решила, что лучший способ защиты, - нападение. Но вот с юридической точки зрения - это полностью провальное дело, так как Перес в своём заявлении лишь призвал правоохранительные органы разных инстанций объективно во всем разобраться и вынести справедливое решение. С каких это пор призыв к объективному, справедливому расследованию может считаться "ложной информацией", которая причиняет репутационный ущерб клубу.
Ну или Лапорта снова занёс куда надо, для него это, видимо, стандартная практика.