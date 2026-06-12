РПЛ назвала кандидатов на приз лучшему вратарю сезона

Российская Премьер-Лига представила список кандидатов на звание лучшего вратаря сезона-2025/2026.
В число номинантов вошли 10 голкиперов: Станислав Агкацев («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак»), Денис Адамов («Зенит»), Максим Бориско («Балтика»), Антон Митрюшкин («Локомотив»), Игорь Акинфеев (ЦСКА), Евгений Ставер («Рубин»), Рустам Ятимов («Ростов»), Богдан Овсянников («Оренбург») и Сергей Песьяков («Крылья Советов»).
Первый, несмотря на возраст, сыграл очень надежно, неоднократно выручал и даже спасал Крылья, а сохранить прописку самарцам в вышке- во многом заслуга Песьякова. Второй, стабильно играет на протяжении нескольких лет, играет ярко и надежно. Третий, первый сезон в ПЛ, если не ошибаюсь, но проявил себя очень зрелым кипером, я бы даже сказал- бесстрашным.
Кто, из троих, лучший- не скажу, затрудняюсь. Каждый, по своему, отличный вратарь.