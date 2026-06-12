Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

РПЛ назвала кандидатов на приз лучшему вратарю сезона

сегодня, 20:11

Российская Премьер-Лига представила список кандидатов на звание лучшего вратаря сезона-2025/2026.

В число номинантов вошли 10 голкиперов: Станислав Агкацев («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак»), Денис Адамов («Зенит»), Максим Бориско («Балтика»), Антон Митрюшкин («Локомотив»), Игорь Акинфеев (ЦСКА), Евгений Ставер («Рубин»), Рустам Ятимов («Ростов»), Богдан Овсянников («Оренбург») и Сергей Песьяков («Крылья Советов»).

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноРПЛ назвала первых финалистов премии «Герои РПЛ»
Сегодня, 19:00
ОфициальноРПЛ назвала претендентов на приз лучшему полузащитнику сезона
Сегодня, 17:34
7 претендентов на «Золотой мяч». Судьба награды решится на ЧМ
Сегодня, 15:15Евгений Петров в блоге "Соккер" ТопКомментарии10
ОфициальноБарко — лучший игрок сезона в «Спартаке»
Вчера, 20:46
ОфициальноНазван лучший игрок сезона в Первой лиге
Вчера, 19:22
Фетисов считает, что Сафонов заслужил спортивное звание или госнаграду
08 июня
Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 20:19, ред.
Песьяков, Агкацев и Бориско.
Первый, несмотря на возраст, сыграл очень надежно, неоднократно выручал и даже спасал Крылья, а сохранить прописку самарцам в вышке- во многом заслуга Песьякова. Второй, стабильно играет на протяжении нескольких лет, играет ярко и надежно. Третий, первый сезон в ПЛ, если не ошибаюсь, но проявил себя очень зрелым кипером, я бы даже сказал- бесстрашным.
Кто, из троих, лучший- не скажу, затрудняюсь. Каждый, по своему, отличный вратарь.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 