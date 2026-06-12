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РПЛ назвала номинантов на звание защитника сезона

сегодня, 20:20

Российская Премьер-Лига представила список кандидатов на звание лучшего защитника сезона-2025/2026.

Больше всего представителей среди номинантов получили «Зенит» и «Спартак» — по пять игроков.

В списке: Игорь Дивеев, Нино, Густаво Мантуан, Дуглас Сантос, Ванья Дркушич (все — «Зенит»), Александер Джику, Кристофер Ву, Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Роман Зобнин (все — «Спартак»), Лукас Фассон, Сесар Монтес, Александр Сильянов, Евгений Морозов (все — «Локомотив»), Лукас Оласа, Тормена, Диего Коста (все — «Краснодар»), Николас Маричаль, Хуан Касерес, Максим Осипенко (все — «Динамо»), Илья Вахания, Виктор Мелёхин, Роналдо (все — «Ростов»), Егор Тесленко, Игор Вуячич, Илья Рожков (все — «Рубин»), Сергей Варатынов, Мингиян Бевеев, Кевин Андраде (все — «Балтика»), Милан Гайич, Мойзес (оба — ЦСКА), Фахд Муфи, Джон Паласиос (оба — «Оренбург»), Темиркан Сундуков, Мохамед Аззи (оба — «Динамо», Махачкала), Кирилл Печенин, Николай Рассказов (оба — «Крылья Советов»), Роберто Фернандес, Дмитрий Пестряков (оба — «Акрон»), Мирослав Богосавац («Ахмат»).

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 20:38
Дивеева и Маричаля я бы выделил.
Первый уже много сезонов играет на очень высоком уровне. Грамотно читает соперника, предвидит атаку неприятеля, хорош в отборе и крайне неуступчив в выборе позиции. Маричаля, я бы назвал открытием сезона!!! Парень очень вырос, подтянул физику и после нескольких провальных катастрофических сезонов, прошедший сезон- выдал просто феноменальный!!! Хорош во всем, а ко всему еще и в атаке преуспевает!!!

Если говорить о защитниках Балтики, то кого-то по отдельности сложно, да пожалуй и не нужно выделять, потому что сила талалаевской Балтики- в её единстве. Но конечно, можно выделить флангового Бевеева- как цепкого, вгрызающегося и прессингующего защитника, уже, и игрока сборной...

Да простят меня поклонники Спартака, но от их команды, защитников сложно выбрать. Денисов часто ошибается, а ко всему еще и в подстраховке слабоват, хорошо еще, что не бьет по своим воротам. Ву часто теряет позицию, также как и Джику. Зобнина, в качестве флангового защитника, вообще никогда не воспринимал. Ну, пожалуй Литвинов лучше остальных, меньше косячит и неплох на подборах...
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