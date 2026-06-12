Канада не пустила игрока сборной Ганы Партея на матч ЧМ

сегодня, 21:05

Полузащитник сборной Ганы не сможет сыграть в матче группового этапа ЧМ -2026 против Панамы, который пройдёт 18 июня в Торонто. По данным источника, власти Канады отказали футболисту во въезде.

Решение связано с судебным процессом в Англии, где бывшего полузащитника «Арсенала» обвиняют по нескольким эпизодам изнасилования. Несмотря на включение Партея в заявку сборной Ганы, пересечь канадскую границу он не сможет.