РПЛ объявила кандидатов на звание нападающего сезона

Российская Премьер-Лига представила список кандидатов на звание лучшего форварда сезона-2025/2026.
В число номинантов вошли 26 футболистов: Александр Соболев, Луис Энрике, Педро, Максим Глушенков, Андрей Мостовой (все — «Зенит»), Джон Кордоба, Батчи, Виктор Са, Хуан Боселли (все — «Краснодар»), Александр Руденко, Дмитрий Воробьёв, Зелимхан Бакаев, Николай Комличенко (все — «Локомотив»), Тамерлан Мусаев, Данил Круговой, Кирилл Глебов (все — ЦСКА), Манфред Угальде, Ливай Гарсия, Пабло Солари, Маркиньос (все — «Спартак»), Максим Петров, Брайан Хиль (оба — «Балтика»), Иван Сергеев, Константин Тюкавин, Муми Нгамалё (все — «Динамо»), Мирлинд Даку («Рубин»).