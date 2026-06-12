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РПЛ объявила кандидатов на звание нападающего сезона

сегодня, 22:09

Российская Премьер-Лига представила список кандидатов на звание лучшего форварда сезона-2025/2026.

В число номинантов вошли 26 футболистов: Александр Соболев, Луис Энрике, Педро, Максим Глушенков, Андрей Мостовой (все — «Зенит»), Джон Кордоба, Батчи, Виктор Са, Хуан Боселли (все — «Краснодар»), Александр Руденко, Дмитрий Воробьёв, Зелимхан Бакаев, Николай Комличенко (все — «Локомотив»), Тамерлан Мусаев, Данил Круговой, Кирилл Глебов (все — ЦСКА), Манфред Угальде, Ливай Гарсия, Пабло Солари, Маркиньос (все — «Спартак»), Максим Петров, Брайан Хиль (оба — «Балтика»), Иван Сергеев, Константин Тюкавин, Муми Нгамалё (все — «Динамо»), Мирлинд Даку («Рубин»).

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 23:09
С виду если не читать тут наверное все и ещё парочку из ФНЛ зацепили
sv_1969
sv_1969
сегодня в 22:50
)))
particular
particular
сегодня в 22:40
Неужели для определения лучшего нападающего, в списки кандидатов пришлось внести защитника Кругового...
youtomee
youtomee
сегодня в 22:35
К чему столько кандидатов на каждую позицию? Отберите 5, ну максимум 10, кого реально есть за что похвалить. Они собрали почти всех кто играл)) Зачем?
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 22:25
А Сергеев в списке- это за гранью.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 22:21
Итак вопросы. Лавочник Мостовой за что включен в список? Боселли включен в список в качестве награды от Газпрома за то, что не забил Луневу помог юбиляру стать чемпионом? Круговой никогда не был нападающим, даже в юношеском возрасте. Список составлял человек далекий от РПЛ , или очень далекий от футбола вообще.
Гость
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