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ФИФА объяснила расхождения по зрителям на матче Южная Корея — Чехия

вчера, 23:15
Южная КореяЛоготип футбольный клуб Южная Корея2 : 1Логотип футбольный клуб ЧехияЧехияМатч завершен

ФИФА объяснила расхождения в данных о посещаемости матча ЧМ-2026 между Южной Кореей и Чехией. Игра прошла на стадионе «Акрон» в Гвадалахаре и завершилась победой южнокорейской команды со счётом 2:1.

Ранее журналисты усомнились в официальной цифре — 44 985 зрителя, обратив внимание на пустые кресла на трибунах.

В ФИФА заявили, что посещаемость считают по отсканированным билетам и фактическому числу людей на арене, а не по визуальной заполненности секторов. Также в организации отметили, что часть болельщиков во время матча находилась в проходах стадиона, поэтому некоторые зарезервированные места выглядели пустыми.

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Стадион «Акрон»
Перевод с x.com Фото: Alex Slitz/Getty Images
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lazzioll
lazzioll
сегодня в 00:07, ред.
да будут и пустотрибунные матчи. кому охота по 250 баксов платить за Кюрасао-Гаити. кроме кюрасауцев и гаитян, но у них денег нет. Чехия-Корея для американца примерно столько же интереса представляет. из знакомых только Сон для них. местные вообще раньше плей-офф ходить массово не начнут (кроме как на своих), ну может мексиканцы. а так только приезжие на трибунах будут в проходных матчах без вывески.
adekvat
adekvat
вчера в 23:58
Где то пусто, где то густо.
Гость
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