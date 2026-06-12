ФИФА объяснила расхождения по зрителям на матче Южная Корея — Чехия

ФИФА объяснила расхождения в данных о посещаемости матча ЧМ-2026 между Южной Кореей и Чехией. Игра прошла на стадионе «Акрон» в Гвадалахаре и завершилась победой южнокорейской команды со счётом 2:1.
Ранее журналисты усомнились в официальной цифре — 44 985 зрителя, обратив внимание на пустые кресла на трибунах.
В ФИФА заявили, что посещаемость считают по отсканированным билетам и фактическому числу людей на арене, а не по визуальной заполненности секторов. Также в организации отметили, что часть болельщиков во время матча находилась в проходах стадиона, поэтому некоторые зарезервированные места выглядели пустыми.