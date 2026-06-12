ФИФА объяснила расхождения по зрителям на матче Южная Корея — Чехия

вчера, 23:15

ФИФА объяснила расхождения в данных о посещаемости матча ЧМ -2026 между Южной Кореей и Чехией. Игра прошла на стадионе «Акрон» в Гвадалахаре и завершилась победой южнокорейской команды со счётом 2:1.

Ранее журналисты усомнились в официальной цифре — 44 985 зрителя, обратив внимание на пустые кресла на трибунах.