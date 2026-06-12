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Канада сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной на ЧМ-2026

вчера, 23:58
КанадаЛоготип футбольный клуб Канада1 : 1Логотип футбольный клуб Босния и ГерцеговинаБосния и ГерцеговинаМатч завершен

Сборная Канады сыграла вничью с командой Боснии и Герцеговины в первом туре чемпионата мира 2026 года (1:1).

Первый гол в игре на 21-й минуте забил нападающий боснийцев Йово Лукич. На 78-й минуте Кайл Ларин сравнял счёт.

Во втором туре группового этапа Канада встретится с Катаром 19 июня, а Босния и Герцеговина 18-го числа сыграет со Швейцарией.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 00:44
А ещё любителей поваляться на газоне стало как-то меньше и медицина на поле один раз только выскочила. Изменения набирают обороты и работают. Аут Калашинац решил замутить по старинке, ан нет, 5 секунд и мяч сопернику).
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:41, ред.
Неплохой матч. Без центра поля туда сюда бегали как заведенные)) напряжение до последней секунды.
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 00:36
"И это правильно", как говорил, один неправильный...)))
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:35
Я без звука смотрю, мои дочки уже спят, поэтому звук не приветствуется))
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 00:33
Я, к счастью, не имею чести его слушать.))) Смотрю по ZDF и ARD.
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:32
Шнякин не лез бы со своими советами к футболистам, если пьют( а они действительно пьют), значит жарко парням)
d1metras
d1metras
сегодня в 00:31
Честно говоря удивлен был физухой канадцев. Молодцы! Достойно отыграли и в совокупности моментов заслуживали победу в этом матче.
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 00:30
На солнце, не меньше 30-ти.
Sergo81
Sergo81 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:23
Почему 22 ? Эта игра в 22:00 по Москве. А по Торонто получается 17:00, если не ошибаюсь. А в 17 было 25, на солнце ещё интереснее)
Freche
Freche
сегодня в 00:22
Уровень игры не порадовал, но за старание спасибо обеим командам! В целом, смотреть было интересно. По-моему, Канада получше смотрелась: технично и мысль чувствуется. Посмотрим за прогрессом этой команды.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 00:20
Не слишком ли много сил затратила Канада на ничью. Справедливости ради отмечу, что Боснии 🇧🇦 повезло не пропустить больше голов. Канада 🇨🇦? Предположу, что сборная этой страны сегодня показала свой максимум... А вот Балканская команда способна усилить игру, мне кажется их недооценивают многие.
Un_De
Un_De
сегодня в 00:20
ДЖеко надо было выпускать, ниче без него не могут
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:19
...чтобы не дай бог вспотеть !
Futurista
Futurista ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:18
Узбеки чай пить будут при такой температуре)...горячий...
lazzioll
lazzioll
сегодня в 00:15
последние года три стали очень подбешивать ауты по две минуты во всех чемпионатах почти. но я думал это старость и ворчливость наступила))) а нет же. смотри-ка оказывается все это заметили и даже правила подогнали поменяли секунды ввели. одобрение мое.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 00:15, ред.
В жаре ?
В Торонто во время матча сегодня было 22 гр. по Цельсию.
Даже полоумный Шнякин с Матч ТВ отметил, что водопой в этой игре - излишний расход времени.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:10
Прикольное действо: куда мяч, туда и все полевые, причем как одни, так и другие. И нет у пацанов никакой головной боли на предмет контроля зоны, использования всей ширины поля, открытия под пространство для продвижения, создания численного перевеса путем смещения,...,...,... Нахрена такие дебри ? Мяч попал в ноги, смотри где ворота соперника и беги в ту сторону, поменьше думая и побольше шевеля конечностями...

Игра порадовала только исполнением голов, причем у канадцев был крут не сам гол, а прием мяча, с одновременным разворотом на 180 гр. и освобождением от опеки.
Ну а всё остальное в матче..., - для римейка "Маски на футбольном поле".
Real Oviedo
Real Oviedo
сегодня в 00:09
Ничья закономерна. До гола Босния получше смотрелась но после села в оборону. Хотели удержать минимальный счет. И в первом тайме с этим успешно справлялись. Канадцы больших проблем им не доставляли. Но во втором они взвинтили темп и создали массу моментов для взятия ворот. На свой гол вполне наиграли. Ларин классно обработал мяч и забил. С Катаром он должен начинать. Дэвид явно не в форме. Жаль что Джеко не вышел даже на замену. Хотелось его тоже в игре увидеть.
nubom
nubom
сегодня в 00:08
"Канада - Босния и Артемы Дзюбы"...
Capral
Capral
сегодня в 00:06
Канада очень понравилась, играет весело, задорно, с огоньком, и надо сказать весьма технично. Неплохо выбегают в контр атаки, пасуются, вобщем- играющая команда, у которой есть свой стиль и свой почерк. Да, класса немного, ярких игроков тоже, но видно- во что играет команда... Единственное, что, навесов многовато. Ничья больше для Боснии, у Канады были реальные шансы победить. Во всяком случае, на фоне мало подвижной и скучной Боснии, которая пыталась поймать соперника длинным пасом, Канада понравилась движением и динамикой. Не имел никакого представления о Канаде, и надо сказать ожидал от команды худшего. Рад, что ошибся.
Sergo81
Sergo81
сегодня в 00:05
Какая дикая физуха у Канады. Это их козырь, с учётом, что играют в жаре. Только 9 номер может забивать, остальные бить не умеют. Боснийцы техничнее, но их задавили беготнёй
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 00:04
Эстетического в прошедшем было с Гулькин нос). Желания много, умения с тот самый нос. Особенно у Канады. Счёт по игре.
Что хотелось бы отметить: с введением поправок к правилам игра стала динамичней. Исчезли затянутые ауты, вводы мяча по полчаса вратарями, замены быстренько проводились, ну и валяний на поле поубавилось. Это уже плюс этого ЧМ.
DXTK
DXTK
сегодня в 00:03, ред.
Ларин умеет забивать вот что тренер его мариновал выпустили сразу и может забили раньше и победили бы но с замены тоже удачно вышел. Канада хоть играла Босния какая то сонная.......... забили и больше ничем и не запомнились.

PS Канада хоть первые очки набрала на ЧМ на прошлом в катаре у них была баранка........ но и соперники тогда по группе были куда серьезней хорватия Бельгия и Морокко.....сейчас таких статусных нету по этому очки еще наберут против Катара должны......
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 00:00
Босния отскочила)
Канада заслужила сегодня победу
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