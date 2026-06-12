Канада сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной на ЧМ-2026

Сборная Канады сыграла вничью с командой Боснии и Герцеговины в первом туре чемпионата мира 2026 года (1:1).
Первый гол в игре на 21-й минуте забил нападающий боснийцев Йово Лукич. На 78-й минуте Кайл Ларин сравнял счёт.
Во втором туре группового этапа Канада встретится с Катаром 19 июня, а Босния и Герцеговина 18-го числа сыграет со Швейцарией.
Что хотелось бы отметить: с введением поправок к правилам игра стала динамичней. Исчезли затянутые ауты, вводы мяча по полчаса вратарями, замены быстренько проводились, ну и валяний на поле поубавилось. Это уже плюс этого ЧМ.