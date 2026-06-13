Сборная США разгромила Парагвай в матче ЧМ-2026

В матче 1-го тура ЧМ-2026 в группе D команда США обыграла Парагвай 4:1.
Хозяева турнира вышли вперед на 7-й минуте, когда Дамиан Бобадилья отправил мяч в свои ворота. Фоларин Балогун забил два гола на 31-й и 45+5-й минуте. Маурисио отыграл один мяч на 73-й. Окончательный счет установил Джованни Рейна на 90+8-й.
Прежде всего, заметным было различие соперников в физической готовности.
Парагвайцы никуда и ни за кем не успевали, и не только передвигаться, но и думать, вследствие чего не смогли представить разумных альтернатив
неконтролируемому хаосу, то и дело возникавшему в их рядах.
Тактическое и техническое превосходство хозяев также выглядело мощно, создавая их ярковыраженный игровой перевес.
Один из из моих любимых статпоказателей- передачи в верхней трети поля
и их эффективность, то есть соотношение точных/неточных.
Так вот, этот показатель у команд смотрится совершенно непристойно:
США- 201, в том числе точные 144 (72%);
Парагвай- 47, в том числе точные 17 (36%).
Ещё пара цифр:
Ставки перед матчем торговались в среднем на уровне 2.1/3.3/4.1, что говорит о примерно равной силе команд (с точки зрения бк и капперов), с учётом хозяйско-гостевого фактора, с превалированием ожидания ничьей. А оказалось, что на поле вышли команды из разных лиг..
Почеттино, похоже, сколотил неплохую бригаду, вполне достойную того, чтобы понаблюдать за ней на этом мундиале..