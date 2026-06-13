Сборная США разгромила Парагвай в матче ЧМ-2026

сегодня, 06:46

В матче 1-го тура ЧМ -2026 в группе D команда США обыграла Парагвай 4:1.

Хозяева турнира вышли вперед на 7-й минуте, когда Дамиан Бобадилья отправил мяч в свои ворота. Фоларин Балогун забил два гола на 31-й и 45+5-й минуте. Маурисио отыграл один мяч на 73-й. Окончательный счет установил Джованни Рейна на 90+8-й.