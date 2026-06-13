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Сборная США разгромила Парагвай в матче ЧМ-2026

сегодня, 06:46
СШАЛоготип футбольный клуб США4 : 1Логотип футбольный клуб ПарагвайПарагвайМатч завершен

В матче 1-го тура ЧМ-2026 в группе D команда США обыграла Парагвай 4:1.

Хозяева турнира вышли вперед на 7-й минуте, когда Дамиан Бобадилья отправил мяч в свои ворота. Фоларин Балогун забил два гола на 31-й и 45+5-й минуте. Маурисио отыграл один мяч на 73-й. Окончательный счет установил Джованни Рейна на 90+8-й.

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Все комментарии
баск
баск
сегодня в 07:23
Американцы оставили сильное впечатление, буквально растерзав парагвайских.
Прежде всего, заметным было различие соперников в физической готовности.

Парагвайцы никуда и ни за кем не успевали, и не только передвигаться, но и думать, вследствие чего не смогли представить разумных альтернатив
неконтролируемому хаосу, то и дело возникавшему в их рядах.

Тактическое и техническое превосходство хозяев также выглядело мощно, создавая их ярковыраженный игровой перевес.
Один из из моих любимых статпоказателей- передачи в верхней трети поля
и их эффективность, то есть соотношение точных/неточных.

Так вот, этот показатель у команд смотрится совершенно непристойно:
США- 201, в том числе точные 144 (72%);
Парагвай- 47, в том числе точные 17 (36%).

Ещё пара цифр:
Ставки перед матчем торговались в среднем на уровне 2.1/3.3/4.1, что говорит о примерно равной силе команд (с точки зрения бк и капперов), с учётом хозяйско-гостевого фактора, с превалированием ожидания ничьей. А оказалось, что на поле вышли команды из разных лиг..

Почеттино, похоже, сколотил неплохую бригаду, вполне достойную того, чтобы понаблюдать за ней на этом мундиале..
Валерыч
Валерыч
сегодня в 07:22
Почеттино хорошо подготовил сборную США и в этой крупной победе немалая часть его заслуги. А вот парагвайцы откровенно разочаровали.
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев ответ Али Самаркандский (раскрыть)
сегодня в 07:21
Вполне возможно кстати по моим данным....
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 07:20
Цирк,сколько предложидли штатовцы и что предложили за победу.Договорнякю
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 07:10
Этот чм будет интересным, это вам не цирк 22
A.S.A
A.S.A
сегодня в 07:06
Это пожалуй самый живой матч турнира! Великолепный Пулишич и партнер Головина по Монако Балогун растоптали парагвайцев еще до перерыва и те еще легко отделались пропустив всего 3, могли пропустить куда больше, но у Тильмана игра не шла.... во втором тайме американцы в моменте бросили играть и южноамериканцы воспользовались этим, забив один мяч, после этого хозяева снова встрепенулись и опять прижали гостей, что вылилось в еще один гол, забитый Рейной. Американцев с уверенной и заслуженной победой, Парагвай усложнил себе жизнь
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:02
Вот и первая крупная победа...
Гость
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