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Защитник сборной США установил рекорд в матче с Парагваем

сегодня, 09:13
СШАЛоготип футбольный клуб США4 : 1Логотип футбольный клуб ПарагвайПарагвайМатч завершен

Защитник сборной США Крис Ричардс установил уникальное достижение на чемпионатах мира.

В матче группового этапа ЧМ-2026 против Парагвая (4:1) американец выполнил 83 передачи и не допустил ни одной ошибки — точность его пасов составила 100 процентов.

По данным источника, с момента начала ведения подобной статистики в 1966 году ни одному футболисту на чемпионатах мира не удавалось показать стопроцентную точность передач при 80 и более пасах за матч.

Таким образом, Ричардс стал первым игроком за последние 60 лет, которому покорилось это достижение на мировом первенстве.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 10:05
Удивительно, что этот рекордсмен играет в скромном "Кристал Пэласе". Но возможно, после ЧМ на Ричардса обратят внимание ТОП-клубы.Сильный и харизматичный центральный защитник. Помимо точности в передачах,
он ещё силён в отборах и перехватах, и хорошо читает игру.
Гость
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