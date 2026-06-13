Защитник сборной США установил рекорд в матче с Парагваем

сегодня, 09:13

Защитник сборной США установил уникальное достижение на чемпионатах мира.

В матче группового этапа ЧМ -2026 против Парагвая (4:1) американец выполнил 83 передачи и не допустил ни одной ошибки — точность его пасов составила 100 процентов.

По данным источника, с момента начала ведения подобной статистики в 1966 году ни одному футболисту на чемпионатах мира не удавалось показать стопроцентную точность передач при 80 и более пасах за матч.

Таким образом, Ричардс стал первым игроком за последние 60 лет, которому покорилось это достижение на мировом первенстве.