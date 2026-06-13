Жирков пока не планирует быть главным тренером

сегодня, 10:20

Бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России заявил, что не рассматривает себя в роли главного тренера.

После завершения игровой карьеры бывший футболист получил тренерскую лицензию и успел поработать в штабе Ролана Гусева в московском «Динамо», где провел около полугода.

Тем не менее Жирков признался, что не видит себя в качестве самостоятельного наставника команды и не планирует строить карьеру главного тренера.