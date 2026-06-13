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Жирков пока не планирует быть главным тренером

сегодня, 10:20

Бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России Юрий Жирков заявил, что не рассматривает себя в роли главного тренера.

После завершения игровой карьеры бывший футболист получил тренерскую лицензию и успел поработать в штабе Ролана Гусева в московском «Динамо», где провел около полугода.

Тем не менее Жирков признался, что не видит себя в качестве самостоятельного наставника команды и не планирует строить карьеру главного тренера.

Не знаю, главным тренером себя пока не вижу, это нужно еще учиться. Помощником же в принципе нормально.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 10:48
А его жена- это вообще эпицентр "знаний")))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 10:34
Юра пока научился разговаривать предложениями максимум из трех слов. Когда освоит навык говорить фразами из четырех, пяти слов, тогда можно будет и подумать. Пока рановато. Туповат Юра
Alex_67
Alex_67
сегодня в 10:29
Не представляю Жиркова тренером... Не его это путь. Зачем ему задавать подобные вопросы?
Гость
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