Жирков пока не планирует быть главным тренером

Бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России Юрий Жирков заявил, что не рассматривает себя в роли главного тренера.
После завершения игровой карьеры бывший футболист получил тренерскую лицензию и успел поработать в штабе Ролана Гусева в московском «Динамо», где провел около полугода.
Тем не менее Жирков признался, что не видит себя в качестве самостоятельного наставника команды и не планирует строить карьеру главного тренера.
Не знаю, главным тренером себя пока не вижу, это нужно еще учиться. Помощником же в принципе нормально.