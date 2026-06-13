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Слова тренера Канады разозлили легенду сборной США

сегодня, 10:27

Бывший нападающий сборной США Клинт Демпси раскритиковал главного тренера сборной Канады Джесси Марша за его слова о национальной команде США.

Ранее Марш заявил, что во время работы со сборной ему приходилось «упрашивать» игроков исполнять национальный гимн перед матчами.

Демпси резко отреагировал на это высказывание во время эфира Fox Sports перед матчем чемпионата мира между Канадой и Боснией и Герцеговиной.

«Он действительно это сказал? Честно говоря, мне трудно воспринимать этого парня всерьез», — заявил Демпси.

Бывший форвард подчеркнул, что всегда считал выступления за национальную команду большой честью.

«Для меня было огромной гордостью представлять свою страну. Во время исполнения гимна я обычно не пел — просто клал руку на сердце и обращался с молитвой к Богу», — отметил Демпси.

Марш ранее выступал за сборную США как игрок, а позже работал в тренерском штабе национальной команды под руководством Боба Брэдли. Сейчас специалист возглавляет сборную Канады на домашнем чемпионате мира 2026 года.

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Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Болот Сарбанов (раскрыть)
сегодня в 10:46
К сожалению нет, так как этот турнир в Фэнтези-Футбол технически тогда ещё не начался, но за матч Канада - Босния и Герцеговина и далее очки уже есть/будут.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 10:33
А вот Гимн своей страны лучше петь....
Гость
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