Слова тренера Канады разозлили легенду сборной США

сегодня, 10:27

Бывший нападающий сборной США раскритиковал главного тренера сборной Канады за его слова о национальной команде США .

Ранее Марш заявил, что во время работы со сборной ему приходилось «упрашивать» игроков исполнять национальный гимн перед матчами.

Демпси резко отреагировал на это высказывание во время эфира Fox Sports перед матчем чемпионата мира между Канадой и Боснией и Герцеговиной.

«Он действительно это сказал? Честно говоря, мне трудно воспринимать этого парня всерьез», — заявил Демпси.

Бывший форвард подчеркнул, что всегда считал выступления за национальную команду большой честью.

«Для меня было огромной гордостью представлять свою страну. Во время исполнения гимна я обычно не пел — просто клал руку на сердце и обращался с молитвой к Богу», — отметил Демпси.