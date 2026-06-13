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Сборную Англии обокрали в США

сегодня, 11:17

Сборная Англии столкнулась с неприятным инцидентом накануне прибытия в свой тренировочный лагерь на чемпионате мира — 2026.

По информации местных СМИ, в пятницу были похищены часть экипировки команды, включая игровые бутсы футболистов и официальные мячи турнира.

Кража произошла в тот момент, когда сотрудники сборной переезжали с предтурнирочной базы во Флориде в тренировочный центр Swope Soccer Village в Канзас-Сити, куда игроки должны прибыть в субботу.

Местная полиция уже начала расследование. Сообщается, что по делу задержаны два человека, однако следственные действия продолжаются.

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Перевод с independent.co.uk
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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 12:34
не везет моим англичанам))
сперва была новость, что возле базы английской сборной стрельба.
были раненные.
затем землестрясение случилось, самое страшное с 1800 г.
затем отмена товарищеского матча из за грозы.
теперь воришки оставили команду без экипировки.
теперь ладошки не смогут в жару охлаждать (какая то навороченная технология была) завтра все это будет выставлено в алиэкспрессе, если не в валдбериз.
надеюсь, что судьи и вар не украдут честно забитые голы!!! )))
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 12:33
Ну это же чудесные новости, вот что то в них такое есть, не знаю, приятное, в США обокрали, да ещё и англичан, вот прям злорадство в квадрате
A.S.A
A.S.A
сегодня в 12:31
Сообщается, что по делу задержаны два человека, Коул Палмер и Гарри Магвайер! Таким способом, игроки решили отомстить Тухелю за то, что он не взял их на мундиаль! )))))
Capral
Capral
сегодня в 12:18
Потерять могут русские, итальянцы, бразильцы и прочие народности......................
Про русских не скажу, тем более про бразильцев. Но вот итальянцы и испанцы- очень воровские нации. Был в Италии, и выходя из экскурсионного автобуса водилы предупредили: "Все ценные вещи брать с собой, ничего не оставлять- в Италии много воруют". Неговоря уже о том, сколько раз обсчитывали в магазине- нагло глядя в глаза.

В Испании, у тётки из рук вырвали сумочку. Меня неоднократно обсчитывали на Рамбле и не только. Тоже самое можно сказать и про Францию. В Париже меня обокрали. Причем, подобное, случалось не только со мной, но и с другими.
Никогда не понимал людей, делающие такие громкие заявления, сами, при этом- никогда не посещавшие подобные страны.................................)))
    a9u5384jfgh9
    a9u5384jfgh9
    сегодня в 12:05
    Находим один негатив на ЧМ наверно, потому что он проводится в Америке
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ баск (раскрыть)
    сегодня в 11:55, ред.
    Потерять могут русские, итальянцы, бразильцы и прочие народности, славящиеся своим национальным распи**ством на генетическом уровне.
    Этих же точно обокрали. Чую.
    mphuZ
    mphuZ
    сегодня в 11:44
    Встретили братушек как полагается!
    баск
    баск
    сегодня в 11:39
    Мутная какая-то история.
    Ещё можно понять, если людей обнесли, например, ночью. Залезли в кладовку и втихаря выволокли барахлишко, предварительно усыпив сторожа путём подсыпания ему клофелина в термос..)))

    А тут- пропало при переезде, то есть никто не следил за имуществом, за которым именно в этот момент нужен глаз да глаз, чтобы не дай бог ничего не забыть и не потерять. Вот сами небось и потеряли пару кофров или что там у них, а теперь сказки рассказывают..
    goalaktika
    goalaktika
    сегодня в 11:37
    Американцы творят что хотят, Не дают визы, не пускают игроков и судей, кого-то вообще допрашивают по несколько часов. Тут ещё и воруют . Позорище да и только
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    сегодня в 11:34, ред.
    Нехорошо так говорить, но я рад за англичан !)) Это реальный анекдот про то, как свои же братья по оружию создают "радушные условия" для пребывания на своей территории.)

    А теперь серьезно...
    Нет худа без добра. Этот факт должен придать банде Тухеля некой взвинченности и мобильности. Кто знает..., может это даже станет отправной точкой к победе на турнире.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 11:19, ред.
    Америкосы держат в напряжении все сборные. Кого по мелочи, кого по крупняку...
    Гость
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