Сборную Англии обокрали в США

Сборная Англии столкнулась с неприятным инцидентом накануне прибытия в свой тренировочный лагерь на чемпионате мира — 2026.
По информации местных СМИ, в пятницу были похищены часть экипировки команды, включая игровые бутсы футболистов и официальные мячи турнира.
Кража произошла в тот момент, когда сотрудники сборной переезжали с предтурнирочной базы во Флориде в тренировочный центр Swope Soccer Village в Канзас-Сити, куда игроки должны прибыть в субботу.
Местная полиция уже начала расследование. Сообщается, что по делу задержаны два человека, однако следственные действия продолжаются.
А теперь серьезно...
Нет худа без добра. Этот факт должен придать банде Тухеля некой взвинченности и мобильности. Кто знает..., может это даже станет отправной точкой к победе на турнире.
Ещё можно понять, если людей обнесли, например, ночью. Залезли в кладовку и втихаря выволокли барахлишко, предварительно усыпив сторожа путём подсыпания ему клофелина в термос..)))
А тут- пропало при переезде, то есть никто не следил за имуществом, за которым именно в этот момент нужен глаз да глаз, чтобы не дай бог ничего не забыть и не потерять. Вот сами небось и потеряли пару кофров или что там у них, а теперь сказки рассказывают..