Сборную Англии обокрали в США

сегодня, 11:17

Сборная Англии столкнулась с неприятным инцидентом накануне прибытия в свой тренировочный лагерь на чемпионате мира — 2026.

По информации местных СМИ , в пятницу были похищены часть экипировки команды, включая игровые бутсы футболистов и официальные мячи турнира.

Кража произошла в тот момент, когда сотрудники сборной переезжали с предтурнирочной базы во Флориде в тренировочный центр Swope Soccer Village в Канзас-Сити, куда игроки должны прибыть в субботу.

Местная полиция уже начала расследование. Сообщается, что по делу задержаны два человека, однако следственные действия продолжаются.