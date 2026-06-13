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Фанаты разочарованы церемонией открытия ЧМ в США

сегодня, 12:45
СШАЛоготип футбольный клуб США4 : 1Логотип футбольный клуб ПарагвайПарагвайМатч завершен

Церемония открытия матча сборной США на чемпионате мира — 2026 вызвала недовольство среди болельщиков из-за большого количества пустых мест на трибунах.

Зрители, следившие за трансляцией из дома, обратили внимание на низкую посещаемость и активно обсуждали это в социальных сетях. Многие сравнили атмосферу с матчем открытия турнира между Мексикой и ЮАР, который прошел при полностью заполненном стадионе и сопровождался яркой поддержкой трибун.

«Стадион выглядит очень пустым для церемонии открытия матча сборной США», — написал один из пользователей в соцсети X.

Критика стала очередным ударом по организаторам турнира и ФИФА, которые ранее уже столкнулись с жалобами на высокие цены на билеты и недостаточный интерес к отдельным матчам группового этапа.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:48
Они зато пакоститт другим сборным мастера...
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 13:42
Зачем вообще отдали право проводить чемпионат мира стране, которая называет футбол соккером. В этой стране все помешаны только на деньгах... Сегодня смотрел передачу об организации ЧМ-1962, вот там работали люди, искренне преданные футболу. Не смотря на разрушительное землетрясение, которое произошло в Чили, страна не отказалась от Мундиаля — беда лишь сильнее сплотила весь народ... А ведь финансирование ЧМ было урезано до минимума. Параллельно с подготовкой спортивных сооружений восстанавливали из руин города и всё-всё-всё... Вот с кого стоило брать пример.
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