Фанаты разочарованы церемонией открытия ЧМ в США

Церемония открытия матча сборной США на чемпионате мира — 2026 вызвала недовольство среди болельщиков из-за большого количества пустых мест на трибунах.

Зрители, следившие за трансляцией из дома, обратили внимание на низкую посещаемость и активно обсуждали это в социальных сетях. Многие сравнили атмосферу с матчем открытия турнира между Мексикой и ЮАР , который прошел при полностью заполненном стадионе и сопровождался яркой поддержкой трибун.

«Стадион выглядит очень пустым для церемонии открытия матча сборной США », — написал один из пользователей в соцсети X.