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Пулишич рассказал о своей травме в игре с Парагваем

сегодня, 12:55
СШАЛоготип футбольный клуб США4 : 1Логотип футбольный клуб ПарагвайПарагвайМатч завершен

Полузащитник сборной США Кристиан Пулишич рассказал о своем состоянии после матча первого тура чемпионата мира — 2026 против Парагвая (4:1).

Лидер американской команды был заменен в перерыве встречи, когда хозяева турнира вели со счетом 3:0. После игры футболист объяснил, что получил болезненный удар по икроножной мышце левой ноги.

«В первом тайме мне немного попали по ноге, поэтому мы решили перестраховаться. Надеюсь, ничего серьезного нет и в ближайшие дни я буду в порядке», — сказал Пулишич журналистам.

Футболист уточнил, что дискомфорт ощущается в области икры, однако поводов для серьезного беспокойства он не видит.

«Это задняя часть ноги, область икроножной мышцы. Подобное уже случалось со мной раньше, поэтому я настроен позитивно. Не думаю, что речь идет о какой-то серьезной травме», — отметил игрок.

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Все комментарии
lazzioll
lazzioll
сегодня в 13:44
судя по игре Пулишич вторую половина сезона просохатил в Милане чтоб отлично сыграть на ЧМ))
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 13:43
Пулишич с травмой выдал матч выше уровня Олисе и Диаса, где-то на уровне Хвичи
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:06
Ничего, до второго тура придёт в себя...
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