Пулишич рассказал о своей травме в игре с Парагваем

сегодня, 12:55

Полузащитник сборной США рассказал о своем состоянии после матча первого тура чемпионата мира — 2026 против Парагвая (4:1).

Лидер американской команды был заменен в перерыве встречи, когда хозяева турнира вели со счетом 3:0. После игры футболист объяснил, что получил болезненный удар по икроножной мышце левой ноги.

«В первом тайме мне немного попали по ноге, поэтому мы решили перестраховаться. Надеюсь, ничего серьезного нет и в ближайшие дни я буду в порядке», — сказал Пулишич журналистам.

Футболист уточнил, что дискомфорт ощущается в области икры, однако поводов для серьезного беспокойства он не видит.

«Это задняя часть ноги, область икроножной мышцы. Подобное уже случалось со мной раньше, поэтому я настроен позитивно. Не думаю, что речь идет о какой-то серьезной травме», — отметил игрок.