Инфантино оказался в центре скандала из-за шутки о сборной Италии

сегодня, 14:18

Министр спорта Италии Андреа Абоди намерен обсудить с президентом ФИФА его шутку о непопадании итальянской сборной на чемпионат мира — 2026.

Ранее глава ФИФА в интервью бразильскому телеканалу CazeTV, отвечая на вопрос о возможном расширении числа участников мундиаля до 64 команд, позволил себе ироничное высказывание в адрес сборной Италии.

Абоди заявил, что рассчитывает лично узнать позицию Инфантино по этому вопросу.

«Поскольку между Италией и Мексикой большое расстояние, лучше поговорить по телефону, чтобы обменяться мнениями и понять его намерения. Мне интересно услышать его точку зрения напрямую», — приводит слова министра итальянская пресса.

Сборная Италии не смогла квалифицироваться на чемпионат мира 2026 года, продлив серию пропусков мировых первенств.