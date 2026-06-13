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Инфантино оказался в центре скандала из-за шутки о сборной Италии

сегодня, 14:18

Министр спорта Италии Андреа Абоди намерен обсудить с президентом ФИФА Джанни Инфантино его шутку о непопадании итальянской сборной на чемпионат мира — 2026.

Ранее глава ФИФА в интервью бразильскому телеканалу CazeTV, отвечая на вопрос о возможном расширении числа участников мундиаля до 64 команд, позволил себе ироничное высказывание в адрес сборной Италии.

Абоди заявил, что рассчитывает лично узнать позицию Инфантино по этому вопросу.

«Поскольку между Италией и Мексикой большое расстояние, лучше поговорить по телефону, чтобы обменяться мнениями и понять его намерения. Мне интересно услышать его точку зрения напрямую», — приводит слова министра итальянская пресса.

Сборная Италии не смогла квалифицироваться на чемпионат мира 2026 года, продлив серию пропусков мировых первенств.

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Все комментарии
Real Oviedo
Real Oviedo
сегодня в 15:38
А чего итальянцы обиделись? Сами виноваты что не могут обыграть Македонию и Боснию. Им надо претензии не к Инфантино предъявлять а к своим футболистам. Когда расширят Чемпионат мира до 64 команд Италия вылетит от какой нибудь Латвии и все равно не отберется на турнир)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 14:36, ред.
Судя по тому что он ляпнул насчёт 64-х участников в перспективе для того, чтоб "наконец Италия попала на мундиаль..." , за это, в принципе, его вполне можно попросить с должности, с последующими судебными разбирательствами, как за публичное оскорбление федерации футбола Италии, так и за нарушение должностного этикета.
Гость
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