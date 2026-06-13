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Рядом с лагерем сборной Ирана обнаружили труп в багажнике

сегодня, 14:22

Возле тренировочной базы сборной Ирана в Мексике, где команда готовится к матчам чемпионата мира — 2026, был обнаружен автомобиль с телом человека в багажнике.

Машина находилась на парковке супермаркета, расположенного напротив тренировочного комплекса национальной команды.

«При осмотре автомобиля патруль обнаружил в багажнике человека, завернутого в черный мешок, со следами насильственной смерти. Автомобиль находился на парковке с среды», — говорится в заявлении прокуратуры Тихуаны.

По информации источника, инцидент не связан со сборной Ирана. Правоохранительные органы продолжают расследование обстоятельств случившегося.

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Все комментарии
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 15:58
Инцидент не связан с Ираном, но упомянули Иран. Стоит автомобиль на парковке, и что? На парковке супермаркета тысячи автомобилей, и патруль багажник этого авто, понятно, что по наводке. Забыли в карман трупа положить паспорт Ирана.
Capral
Capral
сегодня в 14:29
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