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Трамп сказал игрокам сборной США, что они могут выиграть ЧМ-2026

сегодня, 14:26

Перед стартовым матчем чемпионата мира — 2026 против Парагвая сборная США получила неожиданное напутствие от президента страны Дональда Трампа.

Во время общения с командой исполнительный директор рабочей группы Белого дома по подготовке к чемпионату мира Эндрю Джулиани передал телефон главному тренеру американцев Маурисио Почеттино и капитану команды Тиму Риму.

Обращаясь к Почеттино, Трамп заявил: «Я просто хотел сказать, что вы замечательный человек и отличный тренер. Думаю, у вашей команды есть хорошие шансы пройти весь путь до конца турнира».

Как отмечают СМИ, слова президента вызвали неоднозначную реакцию: Почеттино сначала улыбнулся и поморщился, после чего ответил: «Большое спасибо за вашу поддержку, господин президент».

Впоследствии сборная США уверенно начала домашний чемпионат мира, обыграв Парагвай со счетом 4:1.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 15:55
Так далеко, я не заглядываю...)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:53
Если хозяев будут также тянуть за я..а, как в своё время Корею с Японией, то всё может быть. Тем более, что американцы не брезгуют использовать любые способы...
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 15:53
А вот этого, я не очень понимаю- проводить ЧМ на разных континентах. Испанию, Португалию и Марокко объединить можно. Но матчи открытия, в другой части Света- этого не понимаю, при всём желании.
А вот в Скандинавии провести ЧМ- это отличная идея. Чем, эти страны, хуже США, в футбольном смысле?
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 15:49
Может в 2038 или 2042. Как раз к тем временам возможно ещё больше улучшится футбол в них, прежде всего в Норвегии и Данни, в целом тоже может.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 15:48
Кстати, ЧМ-2030 пройдёт в Испании, Португалии и Марокко, притом с матчами открытия в Аргентине, Уругвае и Парагвае. А ЧМ-2034 в Саудовской Аравии.
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 15:47
Давно пора. Вопрос только- когда...
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 15:46
Нет нет, я в качестве иронии, не более того.)))
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 15:46
Не исключено что когда-нибудь Чемпионат Мира будет во всех нордических странах разом или хотя бы в нескольких из них.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 15:42
Она принадлежит Дании, то есть в королевстве Дания будет?
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 15:40
Следующий ЧМ будет в Гренландии...)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 15:39
Трамп: хотел Гренландию.
Реальность: ЧМ 2026.
Capral
Capral
сегодня в 14:33
Почеттино действительно замечательный тренер, но Краснову, похоже делать больше нечего, кроме футбола, в то время, как у него в других местах подгорает...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 14:31
Автор.
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