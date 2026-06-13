Трамп сказал игрокам сборной США, что они могут выиграть ЧМ-2026

сегодня, 14:26

Перед стартовым матчем чемпионата мира — 2026 против Парагвая сборная США получила неожиданное напутствие от президента страны .

Во время общения с командой исполнительный директор рабочей группы Белого дома по подготовке к чемпионату мира Эндрю Джулиани передал телефон главному тренеру американцев и капитану команды Тиму Риму.

Обращаясь к Почеттино, Трамп заявил: «Я просто хотел сказать, что вы замечательный человек и отличный тренер. Думаю, у вашей команды есть хорошие шансы пройти весь путь до конца турнира».

Как отмечают СМИ , слова президента вызвали неоднозначную реакцию: Почеттино сначала улыбнулся и поморщился, после чего ответил: «Большое спасибо за вашу поддержку, господин президент».