Полиция Перу переоделась в маскотов ЧМ-26, чтобы задержать бандита

сегодня, 14:36

Полиция Перу провела необычную операцию по борьбе с наркоторговлей, использовав в качестве маскировки талисманов чемпионата мира — 2026.

На опубликованном в TikTok видео сотрудники правоохранительных органов, переодетые в Клатча — белоголового орлана и Мэйпла — лося, с помощью тарана ворвались на территорию одного из домов в Лиме и задержали подозреваемого.

В ходе обыска полицейские обнаружили пакеты с белым порошком, предположительно наркотиками, а также огнестрельное оружие. Ролик сопровождался подписью: «Режим чемпионата мира: операция завершилась задержанием „Пичичи“».

Глава подразделения Green Squad полковник Карлос Фреди Алькантара Обрегон объяснил выбор необычной тактики.

«Благодаря оперативной работе нашей команды мы установили, что человек, которого предстояло задержать, является большим поклонником футбола и буквально живет атмосферой чемпионата мира», — заявил он.

«Поэтому мы решили переодеть сотрудников нашего подразделения Green Squad в талисманов чемпионата мира, чтобы незаметно приблизиться к подозреваемому и провести задержание, не вызвав у него никаких подозрений», — заявил добавил полицейский.