Роналду о физической форме: «Я в порядке — вы что, не видели мои матчи?»

Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду ответил на вопрос о своём физическом состоянии перед первым матчем национальной команды на чемпионате мира.
Для 41-летнего футболиста турнир может стать рекордным шестым ЧМ, как и для форварда сборной Аргентины Лионеля Месси и вратаря Мексики Гильермо Очоа.
Роналду выходил в стартовом составе в обоих товарищеских матчах Португалии перед стартом мундиаля с Чили и Нигерией, но не отметился результативными действиями.
Физически? Я в порядке — вы что, не видели мои матчи?
Также форвард сказал, что доволен подготовкой своей команды к чемпионату мира:
Было хорошо, но утомительно, потому что много работали.
В наших матчах мы имели преимущество, но самое важное — это когда 17-го числа начнётся первый матч, и затем давление действительно начнёт нарастать — вот тогда увидим настоящих чемпионов.
На вопрос о том, является ли Португалия кандидатом на победу в ЧМ, Роналду ответил:
Узнаем это только в конце. С нетерпением ждём. Знаем, что чемпионат мира — это всегда особенный турнир, как и чемпионат Европы, поэтому едем туда с полными надеждами.
У нас очень хорошее поколение, но есть факторы, которые мы не можем контролировать, например, исход матчей — главное, выиграть или нет.
Я верю, что это поколение принесёт много радости португальскому народу.
Криштиану подчеркнул важность сильного старта. Португальцы выступят в группе К и начнут соревнование 17 июня игрой с ДР Конго. 23-го числа пройдёт поединок с Узбекистаном, а 28-го — с Колумбией.
Главное — хорошо начать, финишировать на первом месте в группе. Затем — двигаться игра за игрой, шаг за шагом, спокойно, набирая уверенность и входя в ритм. Это будет зависеть от многих факторов, но я очень уверен, что всё пойдёт хорошо.