Роналду о физической форме: «Я в порядке — вы что, не видели мои матчи?»

сегодня, 16:46

Нападающий и капитан сборной Португалии ответил на вопрос о своём физическом состоянии перед первым матчем национальной команды на чемпионате мира.

Для 41-летнего футболиста турнир может стать рекордным шестым ЧМ , как и для форварда сборной Аргентины Лионеля Месси и вратаря Мексики Гильермо Очоа.

Роналду выходил в стартовом составе в обоих товарищеских матчах Португалии перед стартом мундиаля с Чили и Нигерией, но не отметился результативными действиями.

Физически? Я в порядке — вы что, не видели мои матчи?

Также форвард сказал, что доволен подготовкой своей команды к чемпионату мира:

Было хорошо, но утомительно, потому что много работали. В наших матчах мы имели преимущество, но самое важное — это когда 17-го числа начнётся первый матч, и затем давление действительно начнёт нарастать — вот тогда увидим настоящих чемпионов.

На вопрос о том, является ли Португалия кандидатом на победу в ЧМ , Роналду ответил:

Узнаем это только в конце. С нетерпением ждём. Знаем, что чемпионат мира — это всегда особенный турнир, как и чемпионат Европы, поэтому едем туда с полными надеждами. У нас очень хорошее поколение, но есть факторы, которые мы не можем контролировать, например, исход матчей — главное, выиграть или нет. Я верю, что это поколение принесёт много радости португальскому народу.

Криштиану подчеркнул важность сильного старта. Португальцы выступят в группе К и начнут соревнование 17 июня игрой с ДР Конго. 23-го числа пройдёт поединок с Узбекистаном, а 28-го — с Колумбией.