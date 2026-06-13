В ЦСКА рассказали о трансферных планах на лето

Скаут ЦСКА Александр Рязанцев поделился мнением о трансферных планах «армейцев» на лето.

Мы рассматриваем разные варианты проведения летнего трансферного окна. Скаутский отдел ЦСКА следит за чемпионатом мира. Мы не связываем возможность перехода игрока с ЧМ -2026 в наш клуб с фактом его участия там.