В ЦСКА рассказали о трансферных планах на лето

Скаут ЦСКА Александр Рязанцев поделился мнением о трансферных планах «армейцев» на лето.
Мы рассматриваем разные варианты проведения летнего трансферного окна. Скаутский отдел ЦСКА следит за чемпионатом мира. Мы не связываем возможность перехода игрока с ЧМ-2026 в наш клуб с фактом его участия там.
У нас и без ЧМ-2026 есть достаточно информации об игроках, которые нас интересуют. А после чемпионата мира игрок может вырасти в цене. Возможно всё. Мы следим за разными игроками. За теми, кто не участвует в ЧМ-2026. И за теми, кто участвует.