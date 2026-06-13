Чемпион мира Тарделли жёстко высказался о шутке Инфантино

Чемпион мира 1982 года в составе сборной Италии Марко Тарделли в передаче Notti Mondiali прокомментировал шутливое высказывание президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в адрес национальной команды.
Он проявил неуважение к Италии, и такой человек, как он, не может считаться болельщиком сборной Италии. Ему не следует говорить такие вещи, особенно будучи президентом ФИФА. С тех пор, как он начал общаться с Трампом, совершает всё больше ошибок.
По-моему остроумно вышло...
Нечего было 1:7 влетать Норвегам.....по итогам двух матчей...
Значит так хотели на ЧМ...как играли в отборах....
Обижаться только на себя надо....