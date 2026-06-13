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«Текстильщик» вернулся в Первую лигу

сегодня, 18:44
ТекстильщикЛоготип футбольный клуб Текстильщик (Иваново)2 : 0Логотип футбольный клуб Иртыш (Омск)ИртышМатч завершен

«Текстильщик» выступит в Первой лиге в следующем сезоне.

В матче заключительного, 18-го тура Второй лиги в группе «Золото» дивизиона А ивановская команда в домашних стенах выиграла у омского «Иртыша» со счётом 2:0. Коллектив набрал 32 очка и занял второе место, опередив по дополнительным показателям «Сибирь». Новосибирский клуб стал третьим и вышел в стыковые матчи за повышение в классе, где их соперником будет московский «Велес», ставший победителем первого этапа в ноябре 2025 года.

«Текстильщик» в последний раз выступал в Первой лиге в сезоне 2021/22, вылетев из турнира после трёх лет выступлений в нём.

Ранее участником второго по уровню российского дивизиона стал «Ленинградец», который в итоге выиграл «золотую» группу, набрав 34 балла.

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сегодня в 19:01
С чем клуб и болельщиков поздравляем....
Валерыч
Валерыч
сегодня в 19:01, ред.
Дмитрий Кириченко за 2 года хорошую и боеспособную команду создал.
Удачи и успехов "Текстильщику" в Первой лиге!
Гость
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