«Текстильщик» вернулся в Первую лигу

сегодня, 18:44

«Текстильщик» выступит в Первой лиге в следующем сезоне.

В матче заключительного, 18-го тура Второй лиги в группе «Золото» дивизиона А ивановская команда в домашних стенах выиграла у омского «Иртыша» со счётом 2:0. Коллектив набрал 32 очка и занял второе место, опередив по дополнительным показателям «Сибирь». Новосибирский клуб стал третьим и вышел в стыковые матчи за повышение в классе, где их соперником будет московский «Велес», ставший победителем первого этапа в ноябре 2025 года.

«Текстильщик» в последний раз выступал в Первой лиге в сезоне 2021/22, вылетев из турнира после трёх лет выступлений в нём.

Ранее участником второго по уровню российского дивизиона стал «Ленинградец», который в итоге выиграл «золотую» группу, набрав 34 балла.