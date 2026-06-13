Винисиус: «Хотим, чтобы Неймар вернулся как можно скорее»

сегодня, 19:19

Нападающий сборной Бразилии на пресс-конференции высказался о спорах вокруг иммиграционной политики США на чемпионате мира 2026 года, а также про своё отношение к национальной команде.

Перед стартом турнира произошли такие неприятные события, как допрос капитана сборной Ирака Аймена Хуссейна в аэропорту Чикаго, необходимость иранской команде покидать США после каждого матча группового этапа, а также запрет на въезд в США лучшему арбитру Африки сомалийцу Омару Абдулкадиру Артану. Также появлялись сообщения об отказе во въезде в страну болельщикам разных стран, например, Ирана, Кот-д'Ивуара, Сенегала и Узбекистана.

Это очень деликатный вопрос. Мы надеемся, что все смогут прийти на стадион и болеть за команду. Футбол — для всех. Надеюсь, что они смогут сделать то, что должны.

Форвард отметил, что не намерен быть в центре внимания на мундиале:

Я здесь не для того, чтобы быть лучшим игроком турнира, а для того, чтобы помочь Бразилии вернуться на вершину. У меня больше опыта, и я готов провести отличный турнир. Прошлый чемпионат мира научил меня тому, что мы должны быть готовы до последней минуты игры, потому что детали определяют ход соревнований. Надеемся действовать иначе, чем на прошлом чемпионате мира. И добиться успеха в мелочах.

О своих товарищах по команде футболист сказал следующее: