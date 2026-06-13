Тренер Испании о Ямале: «Он готов играть, но не все 90 минут»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте рассказал о физическом состоянии нападающего Ламина Ямаля перед первым матчем чемпионата мира с Кабо-Верде.
Футболист «Барселоны» не играл с 23 апреля после травмы, полученной в поединке с «Сельтой».
Самая лучшая новость в том, что Ламин готов сыграть в понедельник. Он готов играть, но не все 90 минут.
Футбол — рискованное занятие. Выходя на поле, ты рискуешь. Мы всегда думаем о здоровье футболиста, но первый матч может быть для нас решающим. На чемпионате мира все матчи — ключевые.
Специалист также сообщил о том, как Ямаль ведёт себя за пределами поля:
Он очень обычный парень, даже скромный, я бы сказал. Люди видят только более дружелюбного к СМИ Ламина, но он гораздо более обаятельный и доступный.
Также де ла Фуэнте прокомментировал заявление защитника «Челси» Марка Кукурельи, который сказал, что может сделать татуировку с лицом тренера, если он выиграет чемпионат мира:
Я сохраню фотографию, которую хочу, чтобы он набил, чтобы он не выбрал ту, где я выгляжу не в лучшем виде.
О вратарской бригаде сборной Испании, в которую входят Давид Райя, Жоан Гарсия и Унаи Симон, рулевой сказал:
Несправедливо думать, что кто-то один должен играть, а остальные хуже На мой взгляд, у нас есть 3 из 5 лучших вратарей в мире, выйти на поле может любой.