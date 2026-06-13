Хакими считает равными шансы Марокко в игре с Бразилией

сегодня, 20:34

Защитник и капитан сборной Марокко высказался о шансах национальной команды в матче первого тура группового этапа чемпионата мира с Бразилией.

В таком матче, на таком турнире, как чемпионат мира, нет фаворитов. Шансы 50 на 50. Всё будет зависеть от мельчайших деталей, от того, какая команда окажется более результативной. Надеемся, что это будем мы.

Также о настроении рассказал главный тренер марокканцев :