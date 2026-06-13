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Хакими считает равными шансы Марокко в игре с Бразилией

сегодня, 20:34
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия-:-Логотип футбольный клуб МароккоМароккоЗавтра в 01:00 Не начался

Защитник и капитан сборной Марокко Ашраф Хакими высказался о шансах национальной команды в матче первого тура группового этапа чемпионата мира с Бразилией.

В таком матче, на таком турнире, как чемпионат мира, нет фаворитов. Шансы 50 на 50. Всё будет зависеть от мельчайших деталей, от того, какая команда окажется более результативной. Надеемся, что это будем мы.

Также о настроении рассказал главный тренер марокканцев Мохамед Уахби:

Настроение хорошее, и мы очень уверены в себе. Верим в игроков, в проделанную нами работу и в принципы, которые мы стремились им привить. Матчи покажут, на каком уровне мы находимся.

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Все комментарии
47ujhz8cyt32
47ujhz8cyt32
сегодня в 20:39
А кто такой Хакими????????Он что пророк????????Или бла,бла!!!
Гость
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