Анчелотти: «Страх — важная составляющая жизни»

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о предстоящем матче с Марокко в первом туре группового этапа чемпионата мира.
Страх — важная составляющая жизни. Если ты не боишься, лев кажется тебе кошкой. Страх — это спасение. Бывают моменты, когда нужно беспокоиться, чтобы команда могла сыграть наилучшим образом. Но также нужно быть уверенным в себе. По натуре я очень оптимистичен, и думаю, что команда хорошо подготовлена к этой игре и к чемпионату мира.
Ранее о шансах в предстоящей игре высказался капитан марокканцев Ашраф Хакими.
Страх не возникает ниоткуда. Он - следствие каких-то обстоятельств, т е. должны быть определенные предпосылки к этому. О каких предпосылках Анчи замалчивает ? И нахрена он вообще эту чушь понес, когда всё в его руках ?
Да и вообще... страх и игра..., любая игра, - вещи несовместимые. Если ты играешь и при этом боишься, брось, и займись чем-либо другим, ведь в игре может произойти что угодно, а в такой игре как футбол, так и подавно. Глупо испытывать страх, когда в любой игре есть факторы от тебя не зависящие , и которые могут предопределить итог. На то она и игра.