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Анчелотти: «Страх — важная составляющая жизни»

сегодня, 20:50
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия-:-Логотип футбольный клуб МароккоМароккоЗавтра в 01:00 Не начался

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о предстоящем матче с Марокко в первом туре группового этапа чемпионата мира.

Страх — важная составляющая жизни. Если ты не боишься, лев кажется тебе кошкой. Страх — это спасение. Бывают моменты, когда нужно беспокоиться, чтобы команда могла сыграть наилучшим образом. Но также нужно быть уверенным в себе. По натуре я очень оптимистичен, и думаю, что команда хорошо подготовлена ​​к этой игре и к чемпионату мира.

Ранее о шансах в предстоящей игре высказался капитан марокканцев Ашраф Хакими.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 21:36
Мини лекция...про недооценку соперника....
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 21:15, ред.
К чему это он..., откуда такие утопические мысли перед дебютом на ЧМ, непонятно.
Страх не возникает ниоткуда. Он - следствие каких-то обстоятельств, т е. должны быть определенные предпосылки к этому. О каких предпосылках Анчи замалчивает ? И нахрена он вообще эту чушь понес, когда всё в его руках ?

Да и вообще... страх и игра..., любая игра, - вещи несовместимые. Если ты играешь и при этом боишься, брось, и займись чем-либо другим, ведь в игре может произойти что угодно, а в такой игре как футбол, так и подавно. Глупо испытывать страх, когда в любой игре есть факторы от тебя не зависящие , и которые могут предопределить итог. На то она и игра.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 21:03, ред.
Ого, а вот щас прям чётко сказал. Страх это главная забота нашей природы о жизни. Просто люди не умеют им управлять и избегают постоянно, прячут и подавляют. А страх на самом деле самый ценный ресурс. Сигнал который всегда заботится о человеке если человек им умеет управлять. Тогда насквозь видны манипуляции всех вокруг и уже никто не может человека обмануть. Обожаю свой страх. Кстати уверенность именно и появляется подлинная когда удаётся полюбить свой страх. То то Анчи всё таки был метром в Реале, он оказывается довольно осознанный мужик что сейчас редкость даже среди тренеров. А может просто прочитал какую нибудь эзотерику и пальцы гнёт? Возраст уже, пора и мудрости преисполниться. Вот как бы и поглядим. Это может стать козырем нынешней сборной Бразилии. Вызвал симпатию однозначно, буду теперь немного переживать за них.
Гость
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