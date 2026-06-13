Анчелотти: «Страх — важная составляющая жизни»

Главный тренер сборной Бразилии высказался о предстоящем матче с Марокко в первом туре группового этапа чемпионата мира.

Страх — важная составляющая жизни. Если ты не боишься, лев кажется тебе кошкой. Страх — это спасение. Бывают моменты, когда нужно беспокоиться, чтобы команда могла сыграть наилучшим образом. Но также нужно быть уверенным в себе. По натуре я очень оптимистичен, и думаю, что команда хорошо подготовлена ​​к этой игре и к чемпионату мира.