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Юран рассказал, почему покинул «СКА-Хабаровск»

сегодня, 21:10

Главный тренер «Урала» Сергей Юран рассказал, почему покинул «СКА-Хабаровск» спустя 15 дней после назначения.

Я разорвал контракт с Хабаровском из-за моментов, которые не связаны с футбольной составляющей. Это было сделано по здоровью. Была рекомендация врачей — не летать на дальние расстояния ближайшие два-три месяца. Я был в больнице после небольшой операции, которая была связана с удалением камней из почек. Переговорил с руководством «СКА», что есть такие рекомендации и хотелось бы прислушаться к этому. Вопрос не стоял резко: «Нельзя и всё». Нет, просто нежелательно. Приняли решение разорвать контракт.

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