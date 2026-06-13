РФС ведёт переговоры о допуске клубов и сборных

сегодня, 21:10

Генеральный секретарь Российского футбольного союза ( РФС ) в разговоре с журналистами сообщил о ведении переговоров между организацией, Союзом европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) и Международной федерацией футбола ( ФИФА ) о допуске российских клубов и сборных.

Команды из России отстранены от международных турниров с 2022 года.

Переговоры идут. В соответствии с договорённостями между УЕФА , ФИФА и Министерством спорта России более подробно их не комментируем.

Ранее дисциплинарный орган Международной федерации хоккея на льду (IIHF) аннулировал решение совета организации о недопуске сборных России к соревнованиям сезона-2026/27. В сентябре этого года состоится конгресс IIHF, на котором опять будет обсуждаться вопрос возможного возвращения российских команд на международный уровень.

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