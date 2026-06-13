РФС ведёт переговоры о допуске клубов и сборных

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в разговоре с журналистами сообщил о ведении переговоров между организацией, Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерацией футбола (ФИФА) о допуске российских клубов и сборных.
Команды из России отстранены от международных турниров с 2022 года.
Переговоры идут. В соответствии с договорённостями между УЕФА, ФИФА и Министерством спорта России более подробно их не комментируем.
Ранее дисциплинарный орган Международной федерации хоккея на льду (IIHF) аннулировал решение совета организации о недопуске сборных России к соревнованиям сезона-2026/27. В сентябре этого года состоится конгресс IIHF, на котором опять будет обсуждаться вопрос возможного возвращения российских команд на международный уровень.
Митрофанов добавил:
Очень важно, что многие федерации стали заниматься этими вопросами. С 2022 года, не хочу сказать, что только футбол, но активен был именно этот вид спорта. То, что другие федерации начали подключаться, это важно. Мы приветствуем эту активную позицию и те решения международных федераций, которые поспособствовали возвращению российского спорта. Это идёт на пользу всем и футболу в том числе.