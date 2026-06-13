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«Динамо» сыграет с «Торпедо» на летних сборах

сегодня, 21:30

Московское «Динамо» объявило список соперников по контрольным матчам в период подготовки к новому сезону.

Первую игру команда проведёт 27 июня со столичным «Торпедо». Также в июле пройдут спарринги с «Пари НН» (4-го числа), «Оренбургом» (7-го), самарскими «Крыльями Советов» (15-го) и «Акроном» (18-го).

Все поединки состоятся на УТБ «ВТБ Новогорск-Динамо».

Точное время начала спаррингов и имена других соперников станет известно позднее.

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баск
баск
сегодня в 21:58
Вероятно, программа будет дополнена матчем с Ботафого 10-го числа.

Бразильский клуб грозится приехать в Москву и провести здесь краткосрочный летний сбор, сыграв товаряки с ЦСКА и Динамо.
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