«Динамо» сыграет с «Торпедо» на летних сборах

сегодня, 21:30

Московское «Динамо» объявило список соперников по контрольным матчам в период подготовки к новому сезону.

Первую игру команда проведёт 27 июня со столичным «Торпедо». Также в июле пройдут спарринги с «Пари НН» (4-го числа), «Оренбургом» (7-го), самарскими «Крыльями Советов» (15-го) и «Акроном» (18-го).

Все поединки состоятся на УТБ «ВТБ Новогорск-Динамо».

Точное время начала спаррингов и имена других соперников станет известно позднее.