Президент Бразилии выступил с обращением к сборной

Президент Бразилии Лула да Силва обратился к футболистам и тренерскому штабу национальной сборной перед стартовым матчем с Марокко на чемпионате мира.
Видеообращение опубликовала пресс-служба правительства:
Наши игроки должны бороться в каждом матче, думая о бразильском народе. Бразилии нужен шестой титул [чемпионов мира]. Сборная Бразилии приезжает на турнир не для того, чтобы соперничать за звание чемпионов мира, а чтобы забрать этот титул!
Как отметил глава государства, он следит за выступлениями национальной команды с ЧМ-1958, который проходил в Швеции, тогда бразильцы впервые стали победителями турнира.
Да Силва также сделал обращение к главному тренеру «пентакампеонов» итальянцу Карло Анчелотти со словами напутствия:
Анчелотти, скажи нашим игрокам, что у тебя гигантский опыт и что ты сам был великим игроком!
Вот это я понимаю! Шикарная установка. Анчелотти точно в штаны наложил.))