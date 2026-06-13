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Президент Бразилии выступил с обращением к сборной

сегодня, 21:59
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия-:-Логотип футбольный клуб МароккоМароккоЗавтра в 01:00 Не начался

Президент Бразилии Лула да Силва обратился к футболистам и тренерскому штабу национальной сборной перед стартовым матчем с Марокко на чемпионате мира.

Видеообращение опубликовала пресс-служба правительства:

Наши игроки должны бороться в каждом матче, думая о бразильском народе. Бразилии нужен шестой титул [чемпионов мира]. Сборная Бразилии приезжает на турнир не для того, чтобы соперничать за звание чемпионов мира, а чтобы забрать этот титул!

Как отметил глава государства, он следит за выступлениями национальной команды с ЧМ-1958, который проходил в Швеции, тогда бразильцы впервые стали победителями турнира.

Да Силва также сделал обращение к главному тренеру «пентакампеонов» итальянцу Карло Анчелотти со словами напутствия:

Анчелотти, скажи нашим игрокам, что у тебя гигантский опыт и что ты сам был великим игроком!

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ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 22:06, ред.
Короче посыл президента понятен: "Без Кубка Мира можете не возвращаться!"

Вот это я понимаю! Шикарная установка. Анчелотти точно в штаны наложил.))
Гость
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