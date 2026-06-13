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Неймар будет в заявке на матч с Марокко, но на поле не выйдет

сегодня, 22:21
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия-:-Логотип футбольный клуб МароккоМароккоЗавтра в 01:00 Не начался

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти сообщил, что нападающий Неймар не выйдет на поле в первом матче национальной команды на чемпионате мира с Марокко. При этом футболист будет находиться на скамейке запасных.

Неймар очень усердно работает над скорейшим восстановлением. Ожидаем, что он поправится и присоединится к команде на следующей неделе.

Когда мы включили его в состав, то сделали это из-за технических способностей, которые неоспоримы. Но он нужен нам также из-за его опыта и примера, который подаёт молодым игрокам.

Форвард «Сантоса» продолжает восстановление после травмы икроножной мышцы, из-за которой не мог тренироваться со сборной с момента присоединения к ней 27 мая.

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Все комментарии
particular
particular
сегодня в 23:19
На исходе 7-ого десятка, Карло вполне мог себе позволить избежать навязывание левого пассажира в состав... Теперь приходится нести пургу про то, чего могло не быть...
Comentarios
Comentarios
сегодня в 22:25
А был ли мальчик
Гость
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