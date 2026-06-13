Неймар будет в заявке на матч с Марокко, но на поле не выйдет

сегодня, 22:21

Главный тренер сборной Бразилии сообщил, что нападающий не выйдет на поле в первом матче национальной команды на чемпионате мира с Марокко. При этом футболист будет находиться на скамейке запасных.

Неймар очень усердно работает над скорейшим восстановлением. Ожидаем, что он поправится и присоединится к команде на следующей неделе. Когда мы включили его в состав, то сделали это из-за технических способностей, которые неоспоримы. Но он нужен нам также из-за его опыта и примера, который подаёт молодым игрокам.

Форвард «Сантоса» продолжает восстановление после травмы икроножной мышцы, из-за которой не мог тренироваться со сборной с момента присоединения к ней 27 мая.