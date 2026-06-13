Маркиньос: «Понимаем, что придётся преодолевать трудные моменты»

Защитник и капитан сборной Бразилии Маркиньос перед стартом чемпионата мира для национальной команды рассказал о периоде разочарований, который испытал в ПСЖ перед тем, как два года подряд выиграть Лигу чемпионов.
Я испытывал это [разочарование] на клубном уровне, как и некоторые другие игроки в команде. Мы знаем, что планка очень высока, и всё сводится к мельчайшим деталям: как можно меньше ошибок, использование ошибок соперника и сохранение стойкости, потому что понимаем, что нам придётся преодолевать трудные моменты.
Футболист никогда не проходил дальше четвертьфинала в своих двух предыдущих выступлениях на ЧМ. В 2018 году в России бразильцы уступили Бельгии со счётом 1:2. На турнире 2022-го в Катаре они проиграли Хорватии в серии пенальти, сыграв вничью 1:1 после 120 минут игры. В серии пенальти мяч после решающего удара защитника попал в штангу.
Лидеры по-настоящему проявляют себя в сложных и непростых обстоятельствах. Именно тогда нужно взять на себя ответственность, особенно за молодых игроков, за тех, кто не привык к давлению и ажиотажу, которые окружают национальную команду в трудные времена.
Маркиньос часто становился представителем команды при общении с прессой после неудачной серии игр или периода нестабильности.
Это действительно неотъемлемая часть работы капитана или лидера. Когда наступают трудные времена, нужно быть сильным, помогать сохранять спокойствие и понимать, что можно изменить ситуацию благодаря упорному труду, тренировкам и самоотдаче.
Хотя «селесао» за последние четыре года сменили несколько тренеров и заняли только 5-е место в отборочном турнире ЧМ-2026 в зоне КОНМЕБОЛ, у игрока есть повод для оптимизма:
У нас так много отличных игроков, множество вариантов на всех позициях. Нам нужно продолжать формировать свою идентичность и понимать, как мы можем навредить нашим соперникам и как лучше всего адаптироваться, когда ситуация становится сложной.
В мае 2025 года сборную возглавил итальянский специалист Карло Анчелотти. Он — единственный тренер, пять раз выигрывавший Лигу чемпионов, а также бравший чемпионские титулы в каждой из пяти ведущих европейских лиг — Италии, Англии, Франции, Германии и Испании.
Маркиньос отмечает:
Анчелотти — серийный победитель, доказавший, что умеет превращать команду в чемпионов. Я думаю, что для нас сейчас очень важно, чтобы он был у руля. Он замечательно справляется с трудностями и давлением, которые сопутствуют этой работе.
Мы очень рады, что у нас есть такой тренер, который действительно понимает свою команду, своих игроков, и который так хорошо разбирается в тактической стороне игры, и ещё лучше — в том, что нужно, чтобы стать чемпионом. Он привнёс в команду настоящую искру, тот дополнительный импульс, который нам был необходим перед этим чемпионатом мира.
В детстве я видел, как наша страна стала пятикратным чемпионом благодаря этой победе на турнире 2002 года. Это зажгло искру моей страсти к футболу, Бразилии и чемпионату мира.
Каждый игрок, которому доведётся завоевать этот трофей, говорит, что это, без сомнения, величайший момент в его жизни. Я хочу испытать это на себе. Если выиграю чемпионат мира, это будет вершиной моей жизни и карьеры. В 32 года это может быть мой последний шанс.