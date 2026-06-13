Маркиньос: «Понимаем, что придётся преодолевать трудные моменты»

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Защитник и капитан сборной Бразилии перед стартом чемпионата мира для национальной команды рассказал о периоде разочарований, который испытал в ПСЖ перед тем, как два года подряд выиграть Лигу чемпионов.

Я испытывал это [разочарование] на клубном уровне, как и некоторые другие игроки в команде. Мы знаем, что планка очень высока, и всё сводится к мельчайшим деталям: как можно меньше ошибок, использование ошибок соперника и сохранение стойкости, потому что понимаем, что нам придётся преодолевать трудные моменты.

Футболист никогда не проходил дальше четвертьфинала в своих двух предыдущих выступлениях на ЧМ . В 2018 году в России бразильцы уступили Бельгии со счётом 1:2. На турнире 2022-го в Катаре они проиграли Хорватии в серии пенальти, сыграв вничью 1:1 после 120 минут игры. В серии пенальти мяч после решающего удара защитника попал в штангу.

Лидеры по-настоящему проявляют себя в сложных и непростых обстоятельствах. Именно тогда нужно взять на себя ответственность, особенно за молодых игроков, за тех, кто не привык к давлению и ажиотажу, которые окружают национальную команду в трудные времена.

Маркиньос часто становился представителем команды при общении с прессой после неудачной серии игр или периода нестабильности.

Это действительно неотъемлемая часть работы капитана или лидера. Когда наступают трудные времена, нужно быть сильным, помогать сохранять спокойствие и понимать, что можно изменить ситуацию благодаря упорному труду, тренировкам и самоотдаче.

Хотя «селесао» за последние четыре года сменили несколько тренеров и заняли только 5-е место в отборочном турнире ЧМ -2026 в зоне КОНМЕБОЛ , у игрока есть повод для оптимизма:

У нас так много отличных игроков, множество вариантов на всех позициях. Нам нужно продолжать формировать свою идентичность и понимать, как мы можем навредить нашим соперникам и как лучше всего адаптироваться, когда ситуация становится сложной.

В мае 2025 года сборную возглавил итальянский специалист Карло Анчелотти. Он — единственный тренер, пять раз выигрывавший Лигу чемпионов, а также бравший чемпионские титулы в каждой из пяти ведущих европейских лиг — Италии, Англии, Франции, Германии и Испании.

Маркиньос отмечает: