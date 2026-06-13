Повару сборной Англии не разрешили взять в поездку кухонные ножи

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По информации источника, у сборной Англии возникли новые проблемы до начала выступлений на чемпионате мира.

Шеф-повар национальной команды непреднамеренно активировал металлодетектор на станции при попытке сесть на поезд Уэст-Палм-Бич — Орландо. Инцидент произошёл несколько дней назад перед товарищеским матчем с Коста-Рикой.

Дело в том, что у него с собой были кухонные ножи. Ему сообщили, что не разрешат провозить такие предметы в поезде, и он должен будет ехать без них. Хотя законы США разрешают ношение скрытого огнестрельного оружия или карманных ножей, у железнодорожных операторов действуют свои правила. Осуществляющий перевозки из Майами в Орландо через Уэст-Палм-Бич оператор Brightline запрещает ношение любого оружия.

Обеспечение игроков правильным питанием считается важнейшим аспектом работы сборной Англии. Команда работает над тем, чтобы повысить сплочённость и сделать приём пищи менее утомительным.

Ранее появилась информация о том, что у «трёх львов» похитили часть экипировки после прибытия в тренировочный лагерь перед турниром. Позже сообщалось, что некоторые вещи получилось вернуть.

Отмечается, что сама команда днём без проблем приземлилась в аэропорту Канзас-Сити. Её в сопровождении усиленного полицейского эскорта на мотоциклах доставили к отелю, в котором она будет базироваться.