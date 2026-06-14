Швейцария упустила победу над Катаром в матче чемпионата мира

сегодня, 00:04

Швейцария сыграла вничью с Катаром (1:1) в матче группового этапа чемпионата мира.

Первый гол в игре на 17-й минуте забил Брель Эмболо, который реализовал пенальти. В дополнительное ко второму тайму время защитник Катара Буалем Хухи сравнял счёт.