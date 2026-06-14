Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЧемпионат мира 2026

Швейцария упустила победу над Катаром в матче чемпионата мира

сегодня, 00:04
КатарЛоготип футбольный клуб Катар1 : 1Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцарияМатч завершен

Швейцария сыграла вничью с Катаром (1:1) в матче группового этапа чемпионата мира.

Первый гол в игре на 17-й минуте забил Брель Эмболо, который реализовал пенальти. В дополнительное ко второму тайму время защитник Катара Буалем Хухи сравнял счёт.

В следующем туре группового этапа ЧМ-2026 Швейцария сыграет с Боснией и Герцеговиной, а Катар встретится с Канадой.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Спартак» обыграл ЦСКА и выиграл женский Суперкубок России
Вчера, 15:59
Сборная США разгромила Парагвай в матче ЧМ-2026
Вчера, 06:46
Канада сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной на ЧМ-2026
12 июня
Южная Корея обыграла Чехию в матче ЧМ-2026
12 июня
Мексика обыграла ЮАР в матче открытия ЧМ-2026 с тремя удалениями
12 июня
Англия крупно победила Коста-Рику перед ЧМ
11 июня
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 00:58
Вот вот, это же и немцев касается. Дожились...)))
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:51
Я сегодня жене говорю, в какой форме Швейцария играет? А она смотрит и говорит, так они почти все чёрные, только вон там два белых бегают, может они?)) Посиеялись немного) и что-то грустно потом стало от Швейцарии…..
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 00:47
Таким "немцам", как ныне- всё равно, при какой погоде играть.)))
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 00:45
сами виноваты, забей второй и катай вату...
Катар дотерпел, хотя честно говоря ничью не заслужил...
Sergo81
Sergo81
сегодня в 00:41
Европейцам тяжело бегать, Немцам завтра в +32 в тени играть)), Какой там темп может быть)
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 00:34
Блин, сами виноваты! Забивать надо было!!!
Lobo77
Lobo77
сегодня в 00:22
Говорит голосом Карабаса Барабаса:
"Это просто катарсис какой-то!"
баск
баск
сегодня в 00:21
Катарцы красавчики..)

А крестоносных вообще не жалко.
Практически весь матч провести на половине соперника, иметь кучу моментов,
в том числе 100-процентных, да так ни разу с игры и не забить- за такое
футбольный бог частенько наказывает. Вот он и наказал.

Да и пенальти-то был, на мой взгляд, левоватый.
В общем, швейцарцам поделом.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 00:21
Давайте просто похлопаем Катару за футбол, без грубостей и симуляций, просто скушали европейца и могли выиграть
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 00:18
Левейший пенальти для левейших европейцев. Лучше бы макароны от обороны играли, как и надо играть на ЧМ
Capral
Capral
сегодня в 00:18, ред.
Нелогичный результат, но это расплата за высокомерие. Гол Катара, пожалуй единственное, что оживило этот скучный футбол. Много позиционного футбола, что и понятно: Катар выставил два эшелона обороны, об атаке, практически не помышлял, а те, редчайшие выпады были результатом не столько продуманных действий Катара, сколько элементарной несобранностью швейцарцев, которые терзали соперника и через фланги и по центру, но всё в холостую...

Огромное преимущество- позиционное, территориальное и игровое от Швейцарии, которая транжирила моменты, нагнетала и обостряла. Но гром грянул у других ворот, после банальнейшего навеса, где атакующий игрок перевисел соперника. В итоге- потерянные очки на ровном месте. Катар- самая обычная команда, в меру техничная, но мало образованная по футбольному... Швейцария понравилась больше, более разнообразной игрой в атаке, но на фоне среднего соперника.

В целом- мало привлекательный футбол, и откровенно говоря, чемпионат всё больше становится неинтересным и нудноватым. Пенальти чистейший, потому что, не свали вратарь соперника, тот, обойдя кипера- закатил бы мяч в пустые ворота...
nubom
nubom
сегодня в 00:18
Катарцы молодцы - Карпинская выучка...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Real Oviedo (раскрыть)
сегодня в 00:13
Тут сенсация только для тех кто корону на диване одел, как Газзаев и другие.
А на деле - палящее солнце, +40 и флаг на футболке. Бежать и делать результат.
Пусть уже снимут короны люди и начнут принимать футбол каким он есть
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 00:11
Огромный привет нашим негодующим. Получили? И ещё получите
Real Oviedo
Real Oviedo
сегодня в 00:10
А вот и первая громкая сенсация на турнире. Швейцарцы думали что легко обыграют аутсайдера и решили сыграть академично на низких скоростях в эконом режиме. Катар их за это наказал реализовав свой единственный момент во втором тайме. У Швейцарии была масса моментов но как говорится не забиваешь ты - забивают тебе. В очередной раз сработало золотое футбольное правило. Интересная ситуация в этой группе. После первого тура у всех команд равные показатели.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
сегодня в 00:10
Швейцарцам надо было забивать второй. Шансов сделать это хватало.

Для катарцев очень важная ничья и заслуженная тем, что всё-таки пытались пропустить как можно меньше, выстояли перед натиском и потом забили в самой концовке.

Теперь у всех команд этой группы одинаково очков и одинаковое количество забытых и пропущенных мячей.
Un_De
Un_De
сегодня в 00:07
Красавы, вот поделом швейцарцам за такую игру, вообще неубедительно играли. Гол с пенальти, ну стыдобища
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 