Швейцария упустила победу над Катаром в матче чемпионата мира

Швейцария сыграла вничью с Катаром (1:1) в матче группового этапа чемпионата мира.
Первый гол в игре на 17-й минуте забил Брель Эмболо, который реализовал пенальти. В дополнительное ко второму тайму время защитник Катара Буалем Хухи сравнял счёт.
В следующем туре группового этапа ЧМ-2026 Швейцария сыграет с Боснией и Герцеговиной, а Катар встретится с Канадой.
Огромное преимущество- позиционное, территориальное и игровое от Швейцарии, которая транжирила моменты, нагнетала и обостряла. Но гром грянул у других ворот, после банальнейшего навеса, где атакующий игрок перевисел соперника. В итоге- потерянные очки на ровном месте. Катар- самая обычная команда, в меру техничная, но мало образованная по футбольному... Швейцария понравилась больше, более разнообразной игрой в атаке, но на фоне среднего соперника.
В целом- мало привлекательный футбол, и откровенно говоря, чемпионат всё больше становится неинтересным и нудноватым. Пенальти чистейший, потому что, не свали вратарь соперника, тот, обойдя кипера- закатил бы мяч в пустые ворота...