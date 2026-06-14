Правительство Ганы призвало Канаду отменить решение по Партею

Министерство иностранных дел Ганы выступило с заявлением после отказа в выдаче канадской визы полузащитнику национальной сборной .

Правительство Республики Гана выражает серьёзные опасения в связи с самоуправным и крайне несправедливым решением Канады отказать в предоставлении временного вида на жительство господину Томасу Партею, гражданину Ганы и ключевому игроку национальной сборной по футболу, участвующей в чемпионате мира.

Нам стало известно, что Министерство иммиграции, беженцев и гражданства Канады (IRCC) приняло это решение на основании недопустимости въезда в соответствии с пунктом A36(1)(c) закона Канады об иммиграции и защите беженцев (IRPA).

Решение, как предполагается, основано на незавершённых уголовных процессах в Соединённом Королевстве, которые не привели к вынесению обвинительного приговора или судебному признанию вины.

Правительство Ганы подтверждает основополагающий правовой принцип презумпции невиновности, краеугольный камень правосудия и надлежащей правовой процедуры в демократических обществах.

Уважая суверенное право Канады на применение своих иммиграционных законов, Гана считает, что опора на недоказанные обвинения в отсутствие судебного решения поднимает фундаментальные вопросы справедливости и соразмерности.

Соответственно, Гана ведёт активные дипломатические переговоры с соответствующими канадскими властями по этому вопросу.

11 июня 2026 года Министерство иностранных дел Ганы направило официальную ноту протеста в Министерство иностранных дел Канады. В ноте также содержалась просьба к Канаде пересмотреть своё неудачное решение.

Правительство Ганы полно решимости изучить и использовать все доступные дипломатические, правовые и административные средства правовой защиты в соответствии с канадским и международным правом, включая, где это уместно, судебный пересмотр в Федеральном суде Канады, чтобы обеспечить полное и справедливое рассмотрение всех соответствующих правовых и фактических вопросов в соответствии с надлежащей правовой процедурой.

Министр иностранных дел Самуэль Окудзето Аблаква, после того как ему стало известно об этом, также провёл переговоры с канадскими официальными лицами, включая Верховного комиссара Канады в Гане, Мириам Монтрат.

Правительство также принимает к сведению решение о включении господина Партея в состав сборной на предстоящий чемпионат мира по футболу и значимые национальные и глобальные спортивные аспекты, которые стоят на кону, и поэтому настоятельно призывает Канаду отменить своё решение в интересах справедливости и основных принципов общего права.

Гана по-прежнему привержена конструктивному взаимодействию с канадскими властями и соблюдению верховенства права, прав человека и презумпции невиновности.

Правительство Ганы высоко ценит наши давние и прекрасные двусторонние отношения с Канадой и надеется, что дипломатическое сближение в контексте наших исторически сердечных и дружественных традиций приведёт к мирному урегулированию в кратчайшие сроки.

Пусть прекрасная игра в футбол и впредь оправдывает свою репутацию объединяющей нации, укрепляющей прочные узы дружбы, соблюдающей правила и способствующей честной игре как на поле, так и за его пределами.