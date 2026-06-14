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Бразилия и Марокко сыграли вничью

сегодня, 05:21
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия1 : 1Логотип футбольный клуб МароккоМароккоМатч завершен

Сборные Бразилии и Марокко не смогли выявить победителя в матче первого тура группового этапа чемпионата мира — 2026. Встреча на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде завершилась со счетом 1:1.

Марокканцы вышли вперед на 21-й минуте благодаря точному удару Исмаэля Сайбари. Однако уже спустя 11 минут Винисиус Жуниор восстановил равновесие и установил окончательный счет встречи.

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос появился в стартовом составе сборной Бразилии и провел матч с первых минут. Его одноклубник Луис Энрике вышел на поле на 61-й минуте.

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