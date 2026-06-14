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Анчелотти: «Бразилии не удался первый тайм с Марокко»

сегодня, 08:30
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия1 : 1Логотип футбольный клуб МароккоМароккоМатч завершен

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти прокомментировал ничейный результат в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 против команды Марокко (1:1).

Старт встречи нам откровенно не удался. Команда выглядела зажатой: отсюда куча брака в передачах и проигранные стыки. Первый тайм получился неудачным. Нервозность сковала нас в дебюте. Марокканцы без проблем разбивали наш прессинг и раз за разом ловили нас на контратаках. Нам не хватало тотального контроля на поле. Благо, во втором тайме смогли переломить ход встречи. С Марокко в принципе тяжело, это высококлассная сборная.

Тем не менее, итоговый счет меня устраивает. Понятно, что все ждали более яркого старта, но нужно уважать соперника — Марокко очень сильны. Эту ничью нельзя назвать провалом. Золото чемпионата мира не забирают в первом туре. Дебют на таком турнире редко идет по идеальному плану. Мы движемся дальше. Задача неизменна — выйти в плей-офф и набирать обороты по ходу дистанции.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:45
А Чья в этом вина?...
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