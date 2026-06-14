ФИФА объяснила назначение пенальти в ворота Катара

Международная федерация футбола (ФИФА) объяснила отсутствие графической анимации офсайда перед пенальти в пользу Швейцарии в матче группового этапа ЧМ-2026 против Катара (1:1).
Во время матча Катар — Швейцария в районе залива Сан-Франциско произошел кратковременный технический сбой, из-за которого не удалось сформировать графическую анимацию офсайда перед назначением пенальти в пользу Швейцарии на 14-й минуте. Проблема была быстро устранена.
В организации также подчеркнули, что сбой не повлиял на работу VAR:
Система VAR функционировала в штатном режиме во время проверки решения главного арбитра. Линии VAR для определения положения игроков не зафиксировали офсайд у атакующего футболиста ни в одном из двух эпизодов, которые предшествовали назначению пенальти.