ФИФА объяснила назначение пенальти в ворота Катара

сегодня, 09:22

Международная федерация футбола ( ФИФА ) объяснила отсутствие графической анимации офсайда перед пенальти в пользу Швейцарии в матче группового этапа ЧМ -2026 против Катара (1:1).

Во время матча Катар — Швейцария в районе залива Сан-Франциско произошел кратковременный технический сбой, из-за которого не удалось сформировать графическую анимацию офсайда перед назначением пенальти в пользу Швейцарии на 14-й минуте. Проблема была быстро устранена.

В организации также подчеркнули, что сбой не повлиял на работу VAR :