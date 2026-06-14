Винисиус оценил старт Бразилии на ЧМ-2026

Вингер сборной Бразилии прокомментировал ничью с Марокко (1:1) в матче 1-го тура группового этапа ЧМ -2026.

Когда пропускаешь в самом дебюте, план на игру сразу меняется. Думаю, мы сумели быстро перестроиться и прибавить в защите. Рафинья ушел на другой фланг, за счет чего мы шире растянули оборону соперника и стали больше контролировать мяч. Открывать турнир всегда невероятно трудно. Марокканцы — очень сильный соперник, а в первой игре на команду всегда давит большая ответственность.