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Винисиус оценил старт Бразилии на ЧМ-2026

сегодня, 10:11
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия1 : 1Логотип футбольный клуб МароккоМароккоМатч завершен

Вингер сборной Бразилии Винисиус Жуниор прокомментировал ничью с Марокко (1:1) в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2026.

Когда пропускаешь в самом дебюте, план на игру сразу меняется. Думаю, мы сумели быстро перестроиться и прибавить в защите. Рафинья ушел на другой фланг, за счет чего мы шире растянули оборону соперника и стали больше контролировать мяч. Открывать турнир всегда невероятно трудно. Марокканцы — очень сильный соперник, а в первой игре на команду всегда давит большая ответственность.

На прошлом ЧМ я был еще совсем молодым. Сейчас у меня больше опыта, но вместе с тем выросла и ответственность. Поля здесь отличаются, стоит сильная жара, поэтому нужно адаптироваться по ходу турнира. Нам важно разобрать эту встречу, продолжать прогрессировать и победить в следующем матче.

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ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 10:30, ред.
Пропустить в дебюте ? 21-я минута это у Вини типа дебют ?

Ладно, не будем цепляться, тем более кроме как на расиста, у Бразилов вообще не на кого было смотреть... Он и голешник сделал, он и голевую на Рафа под удар отдал, но последний продолжил "традицию" Барселоны по части пороть моменты...

Ну а то, как Марокко забил первый мяч, где напад опередил защитника за каких то два-три шага на 2 корпуса, так и вовсе камень в огород Бразилии, - так медленно защитники только в РПЛ бегают !

Бразилия пока очень..., ну очень слабая.
Гость
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