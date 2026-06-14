Ромарио: «Бразилия играла хуже, чем Марокко»

Бывший футболист сборной Бразилии прокомментировал ничью «селесао» в матче группового этапа чемпионата мира против сборной Марокко (1:1).

Дело вот в чем: сыграть вничью в первом матче чемпионата мира против сборной Марокко — тот, кто не очень разбирается в футболе, будет думать так же, как ты [обращается к журналисту], а мы бразильцы, и сборная Марокко, на мой взгляд, показала лучший футбол: более техничный, лучше выстроенный, и, конечно, у нас есть лучшие игроки, чем у Марокко.