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Ромарио: «Бразилия играла хуже, чем Марокко»

сегодня, 10:45
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия1 : 1Логотип футбольный клуб МароккоМароккоМатч завершен

Бывший футболист сборной Бразилии Ромарио прокомментировал ничью «селесао» в матче группового этапа чемпионата мира против сборной Марокко (1:1).

Дело вот в чем: сыграть вничью в первом матче чемпионата мира против сборной Марокко — тот, кто не очень разбирается в футболе, будет думать так же, как ты [обращается к журналисту], а мы бразильцы, и сборная Марокко, на мой взгляд, показала лучший футбол: более техничный, лучше выстроенный, и, конечно, у нас есть лучшие игроки, чем у Марокко.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:32
Бразильцам нужно играть в пас, а не бить во вратаря. Турки тоже вчера во вратаря били
Валерыч
Валерыч
сегодня в 11:06, ред.
Ромарио совершенно прав.
У Бразилии больше мастеровитых игроков и она должна была
обыгрывать Марокко. Вообще такое впечатление, Бразильцы оказались
хуже готовы к матчу, чем марокканцы. Всего одни матч провела Сборная
Бразилии на ЧМ, а к Анчелотти уже немало вопросов.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 11:05
Автор. Потрудитесь сделать нормальный перевод слов Ромарио, ибо Гугл Транслейт с Русским языком имеет мало общего!
Владимир Голубятников
Владимир Голубятников
сегодня в 10:50
Никто. И продолжали штрюкать составы. Печалька. Однако.
Гость
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