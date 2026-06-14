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Монтелла объяснил поражение Турции от Австралии

сегодня, 11:17
АвстралияЛоготип футбольный клуб Австралия2 : 0Логотип футбольный клуб ТурцияТурцияМатч завершен

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла прокомментировал поражение от Австралии (0:2) в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2026.

С тактической точки зрения матч пошел не так, как мы рассчитывали. Мы понимали, что Австралия будет играть низко, ждать своего шанса и использовать контратаки. В итоге мы пропустили два мяча, и, конечно, это нас сильно расстроило.Мы нанесли 30 ударов, но, когда удача не на твоей стороне, можно проиграть и при такой статистике. Мы были близки к голу, однако не смогли взломать их оборону. Поздравляю соперника, они провели хороший матч. Но турнир продолжается, и у нас еще есть шансы.

Монтелла также призвал не делать поспешных выводов после поражения.

У нас впереди еще матчи, мы все проанализируем. Не стоит сразу обрушиваться с критикой только потому, что команда не забила. Давайте не будем торопиться с выводами.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 12:05
Битва будет. Если Турция проиграет, go home будет для янычар...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 11:47
Монтелла зря старался, - этому проигрышу нет объяснения.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:46
Шикарная группа, здесь будет ещё четыре зарубы
США Турция будет нечто
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 11:39
30 ударов? Это не бокс, чтобы считать удары, тут надо забивать...
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