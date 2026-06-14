Монтелла объяснил поражение Турции от Австралии

Главный тренер сборной Турции прокомментировал поражение от Австралии (0:2) в матче 1-го тура группового этапа ЧМ -2026.

С тактической точки зрения матч пошел не так, как мы рассчитывали. Мы понимали, что Австралия будет играть низко, ждать своего шанса и использовать контратаки. В итоге мы пропустили два мяча, и, конечно, это нас сильно расстроило.Мы нанесли 30 ударов, но, когда удача не на твоей стороне, можно проиграть и при такой статистике. Мы были близки к голу, однако не смогли взломать их оборону. Поздравляю соперника, они провели хороший матч. Но турнир продолжается, и у нас еще есть шансы.